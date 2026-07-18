Cuál fue la mayor goleada en un partido por el tercer puesto del Mundial

El Mundial 2026 define este sábado a su tercer lugar, pero ¿en qué partido se dio la mayor goleada? Aquí te dejamos los detalles.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio para definir el tercer puesto del Mundial 2026. La historia de esta instancia incluye partidos abiertos, remontadas y marcadores abultados, pero solamente una selección consiguió imponerse por cuatro goles de diferencia.

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La mayor goleada en un partido por el tercer puesto fue el 4-0 de Suecia sobre Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 1994. El encuentro se disputó el 16 de julio en el Rose Bowl de Pasadena y quedó resuelto íntegramente durante la primera mitad.

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Suecia 4-0 Bulgaria: la mayor goleada por el tercer puesto

Suecia llegó al partido por la medalla de bronce después de realizar una de las mejores campañas de su historia. Había superado a Arabia Saudita en octavos de final, eliminado por penales a Rumania en cuartos y perdido apenas 1-0 contra Brasil en semifinales.

Bulgaria también fue una de las grandes revelaciones del torneo. Tras eliminar a México por penales, sorprendió al campeón vigente Alemania y cayó 2-1 frente a Italia en la semifinal.

Sin embargo, el encuentro por el tercer puesto fue completamente favorable para los suecos. Los cuatro goles llegaron antes del descanso:

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Tomas Brolin abrió el marcador.

abrió el marcador. Håkan Mild convirtió el segundo.

convirtió el segundo. Henrik Larsson marcó el 3-0.

marcó el 3-0. Kennet Andersson completó la goleada.

Suecia se fue al entretiempo con cuatro tantos de ventaja y mantuvo el resultado durante toda la segunda parte. Andersson cerró el Mundial con cinco goles y obtuvo la Bota de Bronce como uno de los máximos anotadores de la competencia.

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Por qué el 4-0 de Suecia sigue siendo un récord

El marcador representa la victoria más amplia desde que comenzó a disputarse formalmente el encuentro por la tercera posición.

Ninguna otra selección consiguió ganar esta instancia por más de cuatro goles de diferencia. Entre las definiciones que más se acercaron aparecen el Francia 6-3 Alemania Federal de 1958 y el Países Bajos 3-0 Brasil de 2014, ambos con tres tantos de diferencia.

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El partido por el tercer puesto con más goles

Francia ganó 6-3 en Gotemburgo, por lo que el marcador acumuló nueve tantos. La gran figura fue Just Fontaine, autor de cuatro goles.

El delantero terminó aquel Mundial con 13 anotaciones en seis partidos, una cifra que continúa siendo el récord de goles de un futbolista en una misma edición de la Copa del Mundo.