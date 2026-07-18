Bajas, lesionados y suspendidos de Francia e Inglaterra para el partido por el tercer puesto

Ambos entrenadores ya saben con qué jugadores cuenta para el tercer lugar entre Francia e Inglaterra en el Mundial 2026.

Francia e Inglaterra llegan golpeadas al partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Además del desgaste físico acumulado durante el torneo, ambos entrenadores tienen futbolistas lesionados y algunos casos que deberán ser evaluados antes de confirmar las alineaciones.

Publicidad

El encuentro se disputará este sábado 18 de julio en Miami, apenas cuatro días después de la semifinal de Francia y tres después de la eliminación de Inglaterra.

ver también Qué pasa si dos jugadores terminan con los mismos goles en el Mundial 2026: así se define la Bota de Oro

Bajas de Francia para enfrentar a Inglaterra

La principal ausencia de Francia será William Saliba, quien sufrió una lesión en la espalda durante la semifinal frente a España y quedó descartado para el partido por el tercer puesto. El defensor debió abandonar el campo durante la primera mitad y sería reemplazado nuevamente por Maxence Lacroix o Ibrahima Konaté.

El arquero suplente Brice Samba tampoco trabajó con normalidad después de la semifinal y permanece en duda por una molestia no especificada. Su posible ausencia no modificaría la titularidad de Mike Maignan.

Bajas de Inglaterra para enfrentar a Francia

Jordan Henderson no estará disponible para Inglaterra debido a la lesión en la muñeca que ya le impidió participar en los últimos partidos del torneo.

Publicidad

Reece James, por su parte, es duda después de retirarse con molestias durante la derrota ante Argentina. En caso de que no esté en condiciones, Djed Spence podría ocupar el lateral derecho.

¿Hay suspendidos para Francia vs. Inglaterra?

Ninguna de las dos selecciones tiene futbolistas suspendidos para el partido por el tercer puesto.

Jarell Quansah ya cumplió la sanción que recibió después de su expulsión contra México y vuelve a estar disponible para Thomas Tuchel. Tampoco existe una suspensión oficial contra Jude Bellingham, por lo que el mediocampista podrá jugar en Miami.

Publicidad

ver también Cuál fue la mayor goleada en un partido por el tercer puesto del Mundial

Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaïre-Emery; Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.