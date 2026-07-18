Cómo se define Francia vs. Inglaterra si empatan en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Todos se preguntan qué pasará si el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026 entre Inglaterra y Francia queda empatado.

Francia e Inglaterra disputarán este sábado 18 de julio el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. A pesar de que no está en juego el título, el encuentro debe tener obligatoriamente un ganador y no puede terminar empatado.

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Si las selecciones están igualadas después de los 90 minutos, se jugará un alargue. Si la paridad continúa, el tercer puesto se definirá mediante una tanda de penales.

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Cómo se define Francia vs. Inglaterra si terminan empatados

El procedimiento será el mismo que se aplica en las demás eliminatorias del Mundial:

Se disputarán los 90 minutos reglamentarios. Si hay empate, se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, habrá una tanda de penales.

Cada selección ejecutará inicialmente cinco remates, alternándose en los lanzamientos. La serie puede finalizar antes si uno de los equipos obtiene una ventaja imposible de remontar.

Si persiste la igualdad después de los primeros cinco disparos por lado, comenzará la muerte súbita: cada equipo realizará un penal hasta que uno convierta y el otro falle en la misma ronda.

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El antecedente de Francia que se definió en el alargue

Francia ya protagonizó un partido por el tercer puesto que necesitó tiempo suplementario. Ocurrió frente a Bélgica en México 1986.

El encuentro terminó 2-2 durante los 90 minutos, pero Francia marcó dos veces en el alargue y se impuso por 4-2. Bernard Genghini convirtió el tercero y Manuel Amoros aseguró el triunfo mediante un penal.

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Fue la última aparición francesa en esta instancia antes de 2026. Inglaterra, por su parte, perdió sus dos antecedentes dentro del tiempo reglamentario: 2-1 contra Italia en 1990 y 2-0 ante Bélgica en 2018.

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Cuándo y dónde se juega Francia vs. Inglaterra

El partido se disputará el sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium.

Los horarios para Centroamérica son:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.