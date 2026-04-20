Este lunes, Comunicaciones logró la victoria que le permite mantenerse en la Liga Nacional, pese a que todavía debe cumplir con una regla de los minutos U20 para no ser sancionado con una quita de puntos. Se espera que el Fantasma Figueroa alcance el mínimo requerido y los Cremas se queden en la máxima categoría.

Esta victoria ante Guastatoya por 1-0 en el Cementos Progreso significó un gran alivio para muchos. Especialmente lo fue para Fredy Pérez, quien acudió a la conferencia de prensa luego del encuentro y dejó algunas palabras que emocionaron a los aficionados.

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Fredy Pérez conmueve a la afición de Comunicaciones con su sentido mensaje

El portero crema comentó que acudió al psicólogo para mejorar en el aspecto mental: “Desde que empezó el torneo, todos sabíamos lo que nos estábamos jugando. Nunca dejamos de luchar. Nos salvamos faltando una jornada. En lo personal, son momentos. El psicólogo me había ayudado mucho y no me da vergüenza decir que tengo pláticas con él, me ha hecho madurar y ser más fuerte“.

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Además de estas declaraciones, Fredy Pérez también habló de su rendimiento en este Clausura 2026: “Nadie lo está diciendo, siento que hice un buen torneo. El profe vino un par de veces a la conferencia y siempre habló bien de mí. Eso se le agradece en la cancha“.

Ahora que Comunicaciones se sacó la presión del descenso, Fredy considera que se verá un mejor equipo: “Para ser campeón, hay que ganarle a cualquier rival. Ahora jugar sin presión por el descenso va a ser diferente. Va a ser un Comunicaciones distinto. Tratar de buscar esa tan ansiada 33“.

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Los Cremas quedaron a tan solo un punto de los líderes Mixco y Xelajú. Si ganan en la última jornada en Malacatán, quedarán muy bien posicionados pensando en los cuartos de final. Se asegurarían, en este caso, definir en el Cementos Progreso la serie.