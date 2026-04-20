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Comunicaciones se juega todo ante Guastatoya: la tabla de posiciones y la acumulada en Guatemala al cierre de la jornada 21

Siga cómo va EN VIVO la tabla de posiciones del Clausura 2026 y la acumulada de la Liga Nacional de Guatemala, que tiene en alerta roja a Comunicaciones.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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A los Cremas solo les sirve ganar o empatar contra Guastatoya.
© ComunicacionesA los Cremas solo les sirve ganar o empatar contra Guastatoya.

El Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco vive un apasionante cierre de fase regular. Cuatro de los cinco equipos prendidos en la parte alta de la tabla de posiciones ganaron sus respectivos partidos el fin de semana: el líder, Xelajú MC, le remontó 3-2 a Mictlán; Mixco goleó 4-0 a Aurora; Municipal venció por 3-1 a Marquense; y Antigua GFC aseguró su presencia en el octogonal derrotando 2-1 a Malacateco.

Solo falta el turno de Comunicaciones, que este lunes cerrará la jornada 21 recibiendo a Guastatoya (7:00 p.m.) en el Estadio Cementos Progreso. Será un duelo decisivo para ambos equipos, que están metidos de lleno en la lucha por el no descenso. En la acumulada están a 3 y 2 puntos, respectivamente, del anteúltimo, Mictlán. Achuapa, por su parte, ya perdió la categoría.

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Tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026 de Guatemala al cierre de la fecha 21

Tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala 2025/2026

(Foto: Guatefutbol)

(Foto: Guatefutbol)

Así se juega la última jornada: día y hora de los partidos

Los partidos de la fecha 22 del Clausura 2026 se jugarán en simultáneo este domingo 26 de abril, a las 3:00 p.m.

  • Aurora vs. Micltán
  • Guastatoya vs. Marquense
  • Achuapa vs. Antigua GFC
  • Municipal vs. Mixco
  • Malacateco vs. Comunicaciones*
  • Xelajú MC vs. Cobán Imperial
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*Si los Cremas pierden con Guastatoya, se jugarían una final por el no descenso ante los Toros del Norte, que podrían superarlos en puntos en la acumulada al igual que Mictlán.

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