“El único”: Comunicaciones se salva del descenso y le manda un polémico mensaje a Municipal

Este lunes 21 de abril será una fecha que quedará en el recuerdo para Comunicaciones. Los Cremas vencieron a Guastatoya por 1-0 y se salvaron de bajar a Primera División. El conjunto blanco se mantiene en Liga Nacional y ahora peleará por el título.

Con los tres puntos que consiguió contra el Pecho Amarillo, Comunicaciones llegó a 55 en la tabla acumulada y le sacó cinco de diferencia a los que pelearán por no descender en la última jornada. Achuapa ya descendió, el otro saldrá entre Guastatoya, Mictlán, Marquense y Malacateco.

Después de confirmar su permanencia en la Liga Nacional, el equipo crema no tardó en mandarle un mensaje indirecto a Municipal. Los Rojos, especialmente sus aficionados, estaban expectantes al partido de los Cremas.

ver también Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 y la acumulada tras el gane de Comunicaciones ante Guastatoya: ¿Se salvó del descenso?

El dardo de Comunicaciones a Municipal tras evitar el descenso

“Somos y seremos el único grande de Guatemala“, escribió la cuenta oficial de Comunicaciones. Este mensaje hace referencia, en gran parte, a los rumores que siempre circularon acerca de que Municipal sí descendió, entonces los Cremas serían el único equipo en no bajar de categoría.

Tweet placeholder

Sin embargo, Municipal nunca jugó en la Primera División. Sí hubo un polémico caso que, según comentó el periodista Marco Tulio Cóbar años atrás, se dio un supuesto soborno del equipo rojo a Zacapa en 1985 para que se dejara perder y que luego terminó en diferentes investigaciones.

Publicidad

Publicidad

A pesar de las sospechas y las distintas versiones, Municipal y Comunicaciones se mantienen como los únicos equipos que no jugaron la Primera División desde que se fundaron.