Comunicaciones no se libró del descenso: el problema que debe resolver Fantasma Figueroa para evitar la quita de puntos

Comunicaciones prácticamente aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Guatemala tras vencer 1-0 a Deportivo Guastatoya con el gol de Omar Duarte, quien cazó un rebote dentro del área al minuto 58 para vestirse de héroe y dibujar una sonrisa en los rostros de los aficionados que asistieron al Estadio Cementos Progreso este lunes por la noche.

El resultado no solo hizo que los dirigidos por Marco Antonio Figueroa ascendieran a 55 puntos en la tabla acumulada, volviéndose inalcanzables para los tres equipos más complicados en la lucha por el no descenso: los Pecho Amarillo, Malacateco y Mictlán, sino que los dejó a una unidad de Xelajú MC, el líder del Torneo Clausura 2026.

Por lo que en la última fecha, que se jugará enteramente este domingo 26 de abril desde las 3:00 p.m., el destino de los Toros del Norte estará en manos del cuadro capitalino. En simultáneo, los Conejos chocarán con Aurora y los Leones se medirán a Guastatoya.

Comunicaciones se expone a la quita de puntos

En el encuentro ante Malacateco, los Cremas deberán sumar 164 minutos Sub-21 para saldar los 1.250′ que le exige la Liga Nacional a cada uno de los equipos. En caso de no cumplir con la normativa al final de la fase regular, el castigo que se les aplicará será doble: una multa económica y la quita de 3 puntos.

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Imaginando el peor escenario posible, si esto sucede luego de una derrota en Malacatán, el equipo de “Figueroa” bajaría a 52 unidades y los locales pasarían a tener 53. Ahí es donde se deberían encadenar otros dos resultados muy pocos probables que podrían hacerlo descender: una victoria de Guastatoya ante Marquense, para finalizar empatados en 53, y un batacazo de Mictlán contra Aurora.

Por lo tanto, en la jornada final, los Albos deberían alinear a la mayor cantidad de juveniles posibles: como Andy Contreras (20 años) o Samuel Camacho (18), que acumularon 45′ cada uno frente a los pupilos de Pablo Centrone, además de otro prospecto, David Prada (17), que ha estado teniendo algo de rodaje bajo el mando del ex seleccionador de Nicaragua.

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