Después de varios días de incertidumbre sobre su paradero, Derrickson Quirós emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para explicar por qué no pudo unirse a los entrenamientos del Xelajú MC.

El futbolista tico viajó a su país natal por un motivo familiar en la semana pasada. Pidió un permiso especial, pero se demoró más de lo esperado. Por eso, no entró en la convocatoria del último sábado frente a Mixco. Hasta Xela planeaba desprenderse de él.

Este miércoles, después de un largo tiempo en el que se desconocía dónde se encontraba, el mediocampista contó la verdadera razón por la que no ha vuelto a Quetzaltenango para sumarse a las órdenes de Roberto Hernández.

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El comunicado de Derrickson Quirós sobre su ausencia en Xelajú

“No he podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia. Estoy trabajando de manera responsable para resolver esta situación lo más pronto posible“, aclaró Quirós sobre su permanencia en Costa Rica.

Y agregó: “Mi representante ya se ha comunicado con la dirigencia del club para mantenerlos informados y buscar una pronta solución. Por lo tanto, desmiento categóricamente que mi ausencia se deba a cualquier otra circunstancia extrafutbolística. Mi único deseo es incorporarme cuanto antes al equipo y aportar en la cancha con el compromiso y profesionalismo que siempre me han caracterizado“.

Quirós en su cuenta de Instagram.

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De esta manera, Derrickson Quirós lleva tranquilidad a todo Xelajú en medio de la incertidumbre que tenía la directiva. Igualmente, el futbolista superchivo aún no tiene fecha de regreso, algo que sigue preocupando al club en medio de la etapa final del Clausura 2026.

Datos claves

Derrickson Quirós tiene un impedimento de salida en Costa Rica por pensión alimenticia.

tiene un impedimento de salida en por pensión alimenticia. El futbolista del Xelajú MC se ausentó de los entrenamientos y del partido ante Mixco .

se ausentó de los entrenamientos y del partido ante . La directiva de los Superchivos evalúa el futuro del jugador para el Clausura 2026.