Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Nacional

“No he podido regresar”: Derrickson Quirós aclara por qué se quedó en Costa Rica y no volvió a Xelajú

El futbolista costarricense rompió el silencio y reveló el motivo de su imposibilidad de regresar a Guatemala.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El tico no regresó a territorio chapín por un problema extrafutbolístico.
© Xelajú MCEl tico no regresó a territorio chapín por un problema extrafutbolístico.

Después de varios días de incertidumbre sobre su paradero, Derrickson Quirós emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para explicar por qué no pudo unirse a los entrenamientos del Xelajú MC.

El futbolista tico viajó a su país natal por un motivo familiar en la semana pasada. Pidió un permiso especial, pero se demoró más de lo esperado. Por eso, no entró en la convocatoria del último sábado frente a Mixco. Hasta Xela planeaba desprenderse de él.

Este miércoles, después de un largo tiempo en el que se desconocía dónde se encontraba, el mediocampista contó la verdadera razón por la que no ha vuelto a Quetzaltenango para sumarse a las órdenes de Roberto Hernández.

“Dejan de formar parte”: Xelajú sorprende a Guatemala y anuncia una drástica decisión en medio del Clausura 2026

ver también

“Dejan de formar parte”: Xelajú sorprende a Guatemala y anuncia una drástica decisión en medio del Clausura 2026

El comunicado de Derrickson Quirós sobre su ausencia en Xelajú

No he podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia. Estoy trabajando de manera responsable para resolver esta situación lo más pronto posible“, aclaró Quirós sobre su permanencia en Costa Rica.

Y agregó: “Mi representante ya se ha comunicado con la dirigencia del club para mantenerlos informados y buscar una pronta solución. Por lo tanto, desmiento categóricamente que mi ausencia se deba a cualquier otra circunstancia extrafutbolística. Mi único deseo es incorporarme cuanto antes al equipo y aportar en la cancha con el compromiso y profesionalismo que siempre me han caracterizado“.

Quirós en su cuenta de Instagram.

Quirós en su cuenta de Instagram.

Publicidad

De esta manera, Derrickson Quirós lleva tranquilidad a todo Xelajú en medio de la incertidumbre que tenía la directiva. Igualmente, el futbolista superchivo aún no tiene fecha de regreso, algo que sigue preocupando al club en medio de la etapa final del Clausura 2026.

Datos claves

  • Derrickson Quirós tiene un impedimento de salida en Costa Rica por pensión alimenticia.
  • El futbolista del Xelajú MC se ausentó de los entrenamientos y del partido ante Mixco.
  • La directiva de los Superchivos evalúa el futuro del jugador para el Clausura 2026.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fidel Escobar rompió el silencio
Deportivo Saprissa

Fidel Escobar rompió el silencio

El premio que se lleva Saprissa por ser campeón del Torneo de Copa
Deportivo Saprissa

El premio que se lleva Saprissa por ser campeón del Torneo de Copa

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil
El Salvador

El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil

Así reaccionó Motagua a la eliminación del Real Madrid y el vídeo está dando de qué hablar en Honduras
Honduras

Así reaccionó Motagua a la eliminación del Real Madrid y el vídeo está dando de qué hablar en Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo