Este lunes, de manera sorpresiva, el Xelajú MC dio a conocer que borró del equipo a dos jugadores. Lo llamativo de la decisión es que se da en medio de la parte final del Clausura 2026 y apenas quedan tres partidos para que inicien los playoffs.

Xelajú deja ir a Gerardo Gordillo y Orlin Quiñónez antes de terminar el Clausura 2026

A través de un comunicado oficial, el Superchivo dijo: “Club Social y Deportivo Xelajú MC informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, a partir de hoy, los jugadores Gerardo Arturo Gordillo (Guatemala) y Orlin Peter Quiñónez (Ecuador) dejan de formar parte de nuestra institución“.

Gordillo tuvo una dura lesión en su rodilla en octubre del año pasado, de la cual regresó hace apenas unas semanas. Estuvo en la última convocatoria, pero el ex Comunicaciones no sumó minutos ni tampoco lo volverá a hacer luego de esta determinación.

Orlin Quiñónez, por su parte, tenía contrato con Xela hasta diciembre de este año, pero la directiva decidió rescindirlo de acuerdo mutuo para que se considere jugador libre.

ver también Concacaf aplica todo el peso a Xelajú con una fuerte multa tras su participación en la Concachampions

El lateral izquierdo llegó en enero de este año y sumó varias titularidades (incluida la de Monterrey en México) de la mano de Roberto Hernández. Sin embargo, en los últimos seis encuentros apenas disputó cuatro minutos en la victoria ante Malacateco. Aún se desconoce el motivo de su salida.

Publicidad

Publicidad

A falta de tres jornadas y a tan sólo dos puntos de los líderes Comunicaciones y Mixco, Xelajú decide desprenderse de dos futbolistas que prometían en sus llegadas. Ambos se despiden del club sin haber estado al menos un año en la institución.