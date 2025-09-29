La Selección de Guatemala tiene grandes talentos en sus divisiones menores que ilusionan de cara al futuro. Varios de ellos son seguidos de cerca por equipos de jerarquía. Uno de los que se desempeña en la Liga Nacional podría transformarse en nuevo jugador del León.

Se trata de Santiago Garzaro, futbolista de tan sólo 19 años y que actualmente forma parte del Antigua GFC. Según la información del medio Tiki Taka, el futbolista que pasó por las divisiones menores de la Azul y Blanco estará en México en busca de una nueva oportunidad.

Santiago Garzaro con la camiseta de Antigua GFC.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista de Antigua ya se encuentra en tierras mexicanas, donde será evaluado por el León durante los próximos cinco días. De cara a la próxima campaña de Liga MX. Garzaro podría ser jugador del conjunto que tiene a James Rodríguez como máxima figura.

ver también Guatemala disputará partidos internacionales con miras a la Copa del Mundo

Por su edad, el sobrino del histórico Martín Machón e hijo del ex Antigua Diego Garzaro será evaluado para el U21 del equipo esmeralda. Actualmente, esta división del León se posiciona en el séptimo puesto y acumula tres victorias consecutivas.

Publicidad

La carrera de Santiago Garzaro despierta ilusión en Guatemala

Cabe destacar que Santiago Garzaro ya tiene un paso por el fútbol español. Se marchó de Comunicaciones en 2023 para ser parte del Rayo Majadahonda Juvenil A. En enero de 2025, regresó a Guatemala para jugar en el Antigua GFC, donde hizo su estreno como profesional en el Clausura con apenas 19 años.

Publicidad

Esta noticia cae muy bien para la Selección de Guatemala. No es la única sobre una joven promesa que puede salir de la Liga Nacional para sumarse a un gran equipo. Marvin Ávila tendría todo listo para ser jugador de Gremio, equipo de Brasil.