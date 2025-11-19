Es tendencia:
Desde México lo confirman: Piojo Herrera se irá de Costa Rica para dirigir a un equipo de Liga MX

Después del fracaso que fue con Costa Rica en estas Eliminatorias, Piojo Herrera ya tendría arreglado su futuro en la Liga MX.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Miguel Herrera se iría a la Liga Mx. (Foto: Kevin Jimenez)
Miguel Herrera no tardó en mirar hacia adelante tras el duro golpe vivido con la Selección de Costa Rica. El entrenador mexicano quedó marcado por el fracaso más grande del fútbol tico en décadas, luego de que la Tricolor quedara eliminada del camino al Mundial 2026 sin alcanzar siquiera la repesca.

Tras el empate ante Honduras y la eliminación, Herrera admitió su responsabilidad, confirmó que negociará su salida de la Federación Costarricense de Fútbol y dejó claro que su ciclo con la Selección ha llegado a su fin.

Mientras Costa Rica intenta procesar uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente, en México ya se habla de lo que viene para el Piojo. Y todo indica que su futuro inmediato ya está encaminado.

¿Cuál es el equipo que dirigirá el Piojo Herrera en México?

Según informó el periodista Antonio Camacho, Miguel Herrera tiene un acuerdo con el Atlante, club histórico del fútbol mexicano que hoy compite en la Liga de Expansión, pero que volvería a la Liga MX en 2026. Sin embargo, nuevos detalles revelados en México confirman que el ascenso del Atlante no es un rumor, sino una realidad en proceso de formalización.

Miguel Herrera tendría todo acordado con Atlante. (Foto: X)

Miguel Herrera tendría todo acordado con Atlante. (Foto: X)

Hace apenas 15 días, según este mismo periodista, Mazatlán FC fue vendido por más de 150 millones, un movimiento que abrió la puerta para que Atlante sea oficialmente considerado equipo de Primera División. El anuncio final se hará después de la asamblea de mayo de 2026, cuando la Liga MX valide la operación. Además, se conoció que hubo facilidades para la venta y que el Estadio Azteca será la nueva casa de los Potros.

Con ese panorama, la llegada del Piojo al Atlante tendría total sentido: dirigiría una institución histórica, con respaldo económico renovado y con su lugar asegurado en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Así, mientras en Costa Rica su nombre queda ligado al fracaso más doloroso en años, en México Herrera ya se prepara para un nuevo capítulo, uno que podría significar su regreso al protagonismo tras una etapa tensa y turbulenta en suelo tico.

