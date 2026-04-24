Nicolás Martínez aclara su futuro en Guatemala tras ser buscado por Olimpia de Honduras

El gran momento de Nicolás Martínez con Deportivo Mixco no ha pasado desapercibido en el fútbol centroamericano. El experimentado delantero argentino, de 35 años, ha vuelto a demostrar su olfato goleador al conquistar su tercer título de goleo en Guatemala, despertando el interés de clubes importantes de la región.

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Entre los equipos que pusieron sus ojos en el atacante destacó el Olimpia de Honduras, una de las instituciones más históricas del área. Según dio a conocer hace unos días el periodista Álvaro De La Rocha, la directiva de los leones blancos buscaba reforzar su ataque con un goleador de garantías, perfil que encajaba perfectamente con el rendimiento de Martínez, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron.

Mixco asegura a su goleador y frena su salida

Ante este panorama y con el contrato del jugador próximo a finalizar, el presidente de Mixco, Neto Bran, tomó cartas en el asunto para evitar la salida de su figura. El dirigente confirmó que ya existe un acuerdo con el futbolista para su continuidad en el club de Guatemala.

“Logramos llegar a un acuerdo con él… ya platicó con el técnico y aceptó”, expresó Bran, dejando claro que la intención es mantener a su goleador dentro del proyecto deportivo. Aunque no se detallaron los años de contrato, sí aseguró que el delantero seguirá por varias temporadas más.

El respaldo del técnico Fabricio Benítez también fue clave en la decisión, ya que considera a Martínez una pieza fundamental en el esquema del equipo. Además, se debe mencionar que económicamente también recibiría una mejora en su contrato y la que superaría lo que iban a ofrecer los hondureños.

Actualmente, Nicolás Martínez lidera la tabla de goleadores con 15 anotaciones, confirmando que, pese al paso del tiempo, sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del campeonato guatemalteco.

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Deportivo Mixco asegura a su principal carta ofensiva y refuerza su ambición de pelear por objetivos más grandes, incluyendo la posibilidad de conquistar el primer título en la historia del club, con su goleador como estandarte.