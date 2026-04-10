Se retiró y trabajó de Uber, pero su vida dio un giro y hoy es la gran figura de la Liga Nacional de Guatemala

La Liga Nacional de Guatemala tiene una gran historia de resiliencia para contar sobre una de sus máximas figuras. Pasó de estar en la categoría más alta del fútbol argentino a retirarse, hasta que le llegó una oportunidad totalmente impensada para su carrera.

Estamos hablando de Nicolás Martínez, delantero que pertenece al Deportivo Mixco. El argentino fue el máximo goleador en los dos últimos campeonatos nacionales y tiene grandes posibilidades de lograrlo por tercera vez consecutiva con los números que acumula (12 goles en 18 partidos).

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Sin embargo, tiempo antes del éxito que hoy lo hace brillar en Guatemala, el nacido en Buenos Aires tuvo que atravesar momentos de mucha incertidumbre. En una entrevista extensa con Boicot Podcast, el argentino reconoció que fue chofer de Uber.

En ese entonces, Martínez se encontraba sin club y veía difícil vivir del fútbol a nivel profesional. Por eso, se retiró por unos meses en los que se dedicó a trabajar por la aplicación que conecta a los pasajeros con conductores privados.

Foto: Claro Sports.

Regresó al fútbol gracias al llamado de un reconocido entrenador llamado Daniel Cordone, para integrar un equipo de la cuarta división. Estuvo durante una semana hasta que recibió una propuesta para jugar en la Primera División de Guatemala, precisamente en Sanarate.

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Nicolás Martínez estuvo cerca de Comunicaciones y Municipal

Desde su primera aparición en el fútbol chapín, Nicolás Martínez no paró de crecer hasta ser la figura de Mixco y la Liga Nacional. En los últimos mercados, fue buscado por Comunicaciones y Municipal, pero debido a la cláusula de rescisión (500 mil quetzales) que no pagaron, se quedó en el conjunto chicharronero.