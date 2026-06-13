El Fantasma Figueroa está más cerca de tener el fichaje que tanto ha pedido para Comunicaciones

La planificación de Comunicaciones para la temporada 2026-2027 sigue avanzando y todo apunta a que el conjunto crema está a punto de concretar una nueva incorporación extranjera. El nombre que toma fuerza en las últimas horas es el del mediocampista nicaragüense Jonathan Moncada, un futbolista que ha destacado con el Diriangén FC y que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa.

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La posibilidad tomó mayor relevancia este sábado, luego de que el histórico club pinolero anunciara oficialmente la salida del volante. A través de sus plataformas oficiales, el Diriangén confirmó que el vínculo contractual con Moncada llegó a su fin y que el jugador continuará su carrera fuera de Nicaragua, alimentando así los rumores sobre su inminente llegada al fútbol guatemalteco.

“Cacique Diriangén FC comunica que ha finalizado el vínculo con el jugador Jonathan Moncada, quien continuará su carrera deportiva en el exterior. Agradecemos tu entrega, pasión, garra y profesionalismo en estos años Chelo. ¡Te deseamos el mejor de los éxitos en tu nuevo proyecto!”, publicó la institución nicaragüense al despedirse de uno de sus futbolistas más importantes de los últimos años.

Jonathan Moncada a un paso de Comunicaciones

Desde Nicaragua, diversos reportes señalan que la incorporación de Moncada sería una petición expresa de Marco Antonio Figueroa, quien busca reforzar el mediocampo de Comunicaciones con un jugador de experiencia internacional y capacidad para aportar equilibrio y generación de juego en el próximo campeonato.

Mientras se espera el anuncio oficial, los albos ya han comenzado a mover el mercado con varias incorporaciones. Hasta el momento, Diego Santis, Kevin Grijalva, Dewinder Bradley y Bryan Castañeda han sido confirmados como nuevos integrantes del plantel, en una clara muestra de la renovación que pretende impulsar el cuerpo técnico.

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Además, la directiva crema continúa trabajando en más movimientos y el nombre de Kevin Ramírez también figura entre las opciones para fortalecer al equipo. Si se concreta la llegada de Jonathan Moncada, Comunicaciones sumará una pieza de calidad a su proyecto deportivo y enviará un mensaje claro sobre sus aspiraciones de volver a luchar por los primeros lugares de la Liga Nacional en la próxima temporada.