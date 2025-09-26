Nicholas Hagen recibe la noticia que le abre las puertas a su nuevo futuro: “Tomó la decisión”

Nicholas Hagen recibió la noticia que le abre las puertas a su nuevo futuro. Como profesional, podrá barajar una opción diferente, con otras aspiraciones. Cada una de las comodidades será diferente. La chance de comenzar de cero está presente.

Según informó El Pelón GT, DC United tomó la decisión de liberar a cuatro de los porteros de su plantilla. De esta manera, abrió la oportunidad para talentos que pueden considerarse nuevos dentro del equipo. Ahí mismo juega Aaron Herrera.

Además, necesitan a un arquero experimentado y confiable, por lo que Hagen se presentó como una opción ideal para el club de Washington. Lo ven como una de las contrataciones ideales, tanto por lo hecho en la MLS como en Guatemala.

Tras recuperarse de la fractura que lo marginó de la actividad durante varios de los últimos meses, el guardametas jugó dos partidos de la temporada con su Columbus Crew. Solamente recibió un gol, por lo que mantuvo una vaya en cero.

Nicholas Hagen recibe inesperado mensaje de Kenderson Navarro

Guatemala se jugará una parada importante en la próxima doble fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Está obligada a sumar, y deberá hacerlo con la dificultad extra de disputar sus venideros dos encuentros en condición de visita.

A unas pocas semanas de estos cruces, Luis Fernando Tena ultima detalles dentro de la convocatoria. Una de las dudas principales se sitúa en el arco, donde no se sabe si estará Nicholas Hagen o Kenderson Navarro, quien dejó su mensaje.

“Estoy mejorando día a día para poder sumar ahí y dios quiera poder tener una titularidad con la selección. Por eso trabajo siempre desde el primer entreno que tengo en la semana, no solo en los partidos”, sentenció el futbolista.