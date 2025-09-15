Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Mientras es cuestionado en Guatemala, Nicholas Hagen recibe la distinción de Concacaf que nadie esperaba

Después de la doble fecha de Eliminatorias, Nicholas Hagen se ganó un inesperado reconocimiento de la Concacaf.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero fue destacado por la Concacaf.
© FFGEl portero fue destacado por la Concacaf.

La decisión de Luis Fernando Tena de mantener en la portería a Nicholas Hagen fue muy cuestionada durante las Eliminatorias Mundialistas. El guardameta del Columbus Crew recibió varias críticas por sus desempeños en el último año y estuvo en la mira de los aficionados chapines.

A pesar de estas dudas, Hagen mantuvo un buen rendimiento frente a El Salvador y Panamá más allá de que Guatemala no pudo sumar de a tres. Gracias a las atajadas que mostró contra los Canaleros, la Concacaf decidió destacarlo en sus canales oficiales.

El guardián de Guatemala“, escribió Concacaf en su cuenta de Instagram en una publicación. Al mismo tiempo, compartió imágenes de las tapadas que tuvo el chapín en el enfrentamiento que finalizó por empate 1-1 en el Rommel Fernández de Panamá.

Publicidad
“No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

ver también

“No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

En ese encuentro por Eliminatorias camino al Mundial 2026, Hagen contabilizó un total de cinco atajadas. El sitio de estadísticas, Sofascore, calificó la actuación del chapín con 8 puntos, consagrándose así como la máxima figura del seleccionado guatemalteco.

La publicación de Concacaf sobre Nicholas Hagen.

La publicación de Concacaf sobre Nicholas Hagen.

Publicidad

La falta de ritmo en Columbus Crew: el problema que afecta a Nicholas Hagen

A pesar de este buen pasar en la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen continúa sin tener ritmo en su equipo. En el Columbus Crew, sumó apenas tres partidos en el 2025 por la MLS y otros dos en el equipo filial que compite en la MLS Next Pro.

En total, acumuló 450 minutos entre ambas escuadras. Lo llamativo es que con el seleccionado chapín sumó más en las pocas participaciones que tuvo la Bicolor durante el año. Entre Eliminatorias y Copa Oro, jugó 630′.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Por encima de Nicholas Hagen: el logro de Olger Escobar que impresiona a Guatemala con apenas un puñado de partidos en la MLS
Guatemala

Por encima de Nicholas Hagen: el logro de Olger Escobar que impresiona a Guatemala con apenas un puñado de partidos en la MLS

Luis Fernando Tena y Nicholas Hagen impactaron a Guatemala con gestos
Guatemala

Luis Fernando Tena y Nicholas Hagen impactaron a Guatemala con gestos

“No nos cuesta decidir”: Luis Fernando Tena pone fin a la polémica con su decisión para el Guatemala vs El Salvador
Guatemala

“No nos cuesta decidir”: Luis Fernando Tena pone fin a la polémica con su decisión para el Guatemala vs El Salvador

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más
Panama

Aníbal Godoy en la MLS vs. José Caballero en la MLB: quién gana más

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo