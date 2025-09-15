La decisión de Luis Fernando Tena de mantener en la portería a Nicholas Hagen fue muy cuestionada durante las Eliminatorias Mundialistas. El guardameta del Columbus Crew recibió varias críticas por sus desempeños en el último año y estuvo en la mira de los aficionados chapines.

A pesar de estas dudas, Hagen mantuvo un buen rendimiento frente a El Salvador y Panamá más allá de que Guatemala no pudo sumar de a tres. Gracias a las atajadas que mostró contra los Canaleros, la Concacaf decidió destacarlo en sus canales oficiales.

“El guardián de Guatemala“, escribió Concacaf en su cuenta de Instagram en una publicación. Al mismo tiempo, compartió imágenes de las tapadas que tuvo el chapín en el enfrentamiento que finalizó por empate 1-1 en el Rommel Fernández de Panamá.

En ese encuentro por Eliminatorias camino al Mundial 2026, Hagen contabilizó un total de cinco atajadas. El sitio de estadísticas, Sofascore, calificó la actuación del chapín con 8 puntos, consagrándose así como la máxima figura del seleccionado guatemalteco.

La falta de ritmo en Columbus Crew: el problema que afecta a Nicholas Hagen

A pesar de este buen pasar en la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen continúa sin tener ritmo en su equipo. En el Columbus Crew, sumó apenas tres partidos en el 2025 por la MLS y otros dos en el equipo filial que compite en la MLS Next Pro.

En total, acumuló 450 minutos entre ambas escuadras. Lo llamativo es que con el seleccionado chapín sumó más en las pocas participaciones que tuvo la Bicolor durante el año. Entre Eliminatorias y Copa Oro, jugó 630′.