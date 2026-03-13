Luis Fernando Tena recibe el llamado que podría sacarlo de la Selección de Guatemala: “Ya lo han buscado”

El futuro de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala vuelve a instalarse en el centro del debate. El técnico mexicano, que ha sido una figura clave en el proceso reciente de la Bicolor, estaría recibiendo llamados que podrían sacarlo del cargo en los próximos meses.

Según informaciones surgidas desde distintos entornos cercanos al entrenador, clubes de la Liga MX ya comenzaron a acercarse al estratega, reactivando un escenario que en Guatemala observan con atención.

El reporte surgió inicialmente desde el medio Tiki Tika Producciones, que decidió investigar la actualidad del entrenador mexicano. Uno de los factores que aparece en el análisis tiene que ver con la vida personal del técnico. Según trascendió, tras finalizar el actual periodo competitivo con Guatemala, Tena habría mantenido conversaciones con su esposa sobre el futuro.

La distancia prolongada entre ambos se ha vuelto un tema cada vez más sensible. Aunque ella nunca ha tenido un rol determinante en las decisiones profesionales del entrenador, sí habría planteado que en algún momento deberán decidir si seguir manteniendo esta dinámica o priorizar una mayor estabilidad familiar.

Luis Fernando Tena recibió interés de clubes mexicanos

En ese contexto, el medio guatemalteco también reveló que a Luis Fernando Tena: “Ya lo han buscado un par de equipos de la Liga MX, además de un club sudamericano ubicado en la costa del Pacífico”.

Luis Fernando Tena es tentado para volver a dirigir en la Liga Mx. (Foto: Infobae)

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También se mencionó el interés de una selección centroamericana que no corresponde ni a Honduras ni a Costa Rica, lo que demuestra que el trabajo del entrenador sigue siendo observado en varios mercados del continente.

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Como agregado, el periodista Juan Carlos Gálvez informó que los rumores en México han vuelto a tomar fuerza. Según explicó, en los últimos días reaparecieron los coqueteos de clubes mexicanos interesados en el actual técnico de la Selección de Guatemala.

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Por ahora no hay nada concreto, pero el simple hecho de que estos contactos se reactiven ya genera incertidumbre sobre el futuro del proyecto chapín. Mientras tanto, Tena sigue enfocado en su trabajo con Guatemala, aunque el llamado desde la Liga MX podría convertirse en una tentación difícil de ignorar.

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Datos Claves

Luis Fernando Tena recibió ofertas de dos clubes de la Liga MX y uno sudamericano.

recibió ofertas de dos clubes de la y uno sudamericano. Un combinado de Centroamérica , distinto a Honduras o Costa Rica, mostró interés por el técnico.

, distinto a Honduras o Costa Rica, mostró interés por el técnico. Factores familiares podrían influir en la decisión de Luis Fernando Tena a futuro.