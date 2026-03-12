Un exfutbolista de la Selección de Guatemala está luchando por una enfermedad que le diagnosticaron hace un año, la cual afecta al fallo total de sus riñones. Sufre una insuficiencia renal que lo obliga a realizarse diálisis constantemente.

Se trata de Jonathan López, ex jugador del seleccionado nacional y que vistió varias camisetas de la Liga Nacional. Pasó por Municipal, Malacateco, Marquense, Antigua GFC, Xelajú MC, Deportivo Iztapa, San Pedro, Quiché FC y Sacachispas.

Jonathan López con la Azul y Blanco.

Actualmente, López vive en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Allí, según la información de Antorcha Deportiva, “busca un trasplante renal” que le permita una mayor supervivencia contra la diálisis a la que se somete de manera habitual.

Jonathan López padece de insuficiencia renal y necesita un trasplante

“Fui diagnosticado con insuficiencia renal y desde entonces estoy con tratamiento de diálisis tres veces por semana. Estoy jugando el partido más importante en mi vida, y solo Dios sabe cuándo terminará, pero mi fe está puesta en Él”, había dicho meses atrás López en diálogo con Prensa Libre.

Por el momento, el ex futbolista espera por un seguro que le facilite el ingreso a la lista de espera por un trasplante. Esto implica abonar una suma importante de dinero para sostener el tratamiento y también dicho seguro.

Este 14 de marzo realizarán varias actividades en su lugar de residencia, precisamente en el Restaurante Latin Patio, para recaudar fondos que permitan continuar con su tratamiento.