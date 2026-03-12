Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Selección de Guatemala

Jugó en Municipal, tiene historia en la Selección de Guatemala y ahora lucha por su vida: “Busca un trasplante”

El ex seleccionado nacional busca un trasplante que le permita atravesar su tratamiento con mayor tranquilidad.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El chapín lucha por su vida.
© FedefutEl chapín lucha por su vida.

Un exfutbolista de la Selección de Guatemala está luchando por una enfermedad que le diagnosticaron hace un año, la cual afecta al fallo total de sus riñones. Sufre una insuficiencia renal que lo obliga a realizarse diálisis constantemente.

Se trata de Jonathan López, ex jugador del seleccionado nacional y que vistió varias camisetas de la Liga Nacional. Pasó por Municipal, Malacateco, Marquense, Antigua GFC, Xelajú MC, Deportivo Iztapa, San Pedro, Quiché FC y Sacachispas.

Jonathan López con la Azul y Blanco.

Jonathan López con la Azul y Blanco.

Actualmente, López vive en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Allí, según la información de Antorcha Deportiva, “busca un trasplante renal” que le permita una mayor supervivencia contra la diálisis a la que se somete de manera habitual.

Jonathan López padece de insuficiencia renal y necesita un trasplante

Fui diagnosticado con insuficiencia renal y desde entonces estoy con tratamiento de diálisis tres veces por semana. Estoy jugando el partido más importante en mi vida, y solo Dios sabe cuándo terminará, pero mi fe está puesta en Él”, había dicho meses atrás López en diálogo con Prensa Libre.

Por el momento, el ex futbolista espera por un seguro que le facilite el ingreso a la lista de espera por un trasplante. Esto implica abonar una suma importante de dinero para sostener el tratamiento y también dicho seguro.

Publicidad
Tweet placeholder

Este 14 de marzo realizarán varias actividades en su lugar de residencia, precisamente en el Restaurante Latin Patio, para recaudar fondos que permitan continuar con su tratamiento.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rubio Rubín pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena
Guatemala

Rubio Rubín pone contra las cuerdas a Luis Fernando Tena

Yanes no llega solo: Guatemala sumaría un refuerzo de Liga MX que ya "aceptó la convocatoria"
Guatemala

Yanes no llega solo: Guatemala sumaría un refuerzo de Liga MX que ya "aceptó la convocatoria"

Impacto en Guatemala con la última noticia sobre Pedro Altán: "Fue a poner la denuncia"
Guatemala

Impacto en Guatemala con la última noticia sobre Pedro Altán: "Fue a poner la denuncia"

¿Honduras irá al Mundial por el caso Irán? la tajante respuesta que recibió José Francisco Molina
Honduras

¿Honduras irá al Mundial por el caso Irán? la tajante respuesta que recibió José Francisco Molina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo