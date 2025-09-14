Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

Los chapines ya tienen novedades para sus siguientes encuentros de la Eliminatoria Mundialista.

javier pineda

Por Javier Pineda

Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador
Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

El mal momento de Comunicaciones quedó evidenciado con la dura derrota por 3-0 frente a Antigua GFC, resultado que confirmó la crisis que atraviesan los albos en el fútbol de Guatemala. Sin embargo, no todo fueron malas noticias para el club, ya que la recuperación de Stheven Robles trajo un respiro en medio de la tormenta.

“No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

ver también

“No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

El popular Pelón Robles volvió a los entrenamientos tras superar un esguince grado dos, lesión que sufrió en el duelo ante El Salvador por la Eliminatoria Mundialista y que lo había dejado fuera del compromiso contra Panamá. Su regreso es visto como un rayo de esperanza tanto para su equipo como para la Selección de Guatemala.

Publicidad

El regreso de Stheven Robles

La evolución del mediocampista fue más rápida de lo esperado, lo que sorprendió al cuerpo médico y llenó de optimismo al técnico Luis Fernando Tena, quien ahora podrá contar con una pieza clave de cara a la Fecha FIFA de octubre.

Los próximos compromisos frente a Surinam y nuevamente ante El Salvador se presentan como determinantes en el camino hacia la Copa del Mundo, y contar con un jugador experimentado como Robles es un alivio para el combinado nacional.

Publicidad

En lo interno, Comunicaciones aún busca la fórmula para salir de la mala racha que lo ha llevado a perder terreno en la tabla, pero la vuelta de uno de sus referentes puede ser el impulso anímico que tanto necesitan.

Óscar Santis necesitó sólo dos palabras para sentenciar lo que le falta a Guatemala para clasificarse al Mundial 2026

ver también

Óscar Santis necesitó sólo dos palabras para sentenciar lo que le falta a Guatemala para clasificarse al Mundial 2026

El contraste es claro: mientras la derrota ante Antigua GFC agudiza la crisis de los cremas, la recuperación de Stheven Robles abre una puerta de esperanza, no solo para su club, sino también para la Selección de Guatemala, que lo espera como un refuerzo vital en la próxima ventana internacional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En El Salvador desconfían de las intenciones de Panamá y Guatemala
El Salvador

En El Salvador desconfían de las intenciones de Panamá y Guatemala

Lo celebra el Bolillo Gómez: Fue el último verdugo de Panamá, tuvo un bajón, pero comienza a recuperar su nivel
El Salvador

Lo celebra el Bolillo Gómez: Fue el último verdugo de Panamá, tuvo un bajón, pero comienza a recuperar su nivel

Luto en El Salvador: muere legendario futbolista que forjó uno de los mayores hitos en la historia de La Selecta
El Salvador

Luto en El Salvador: muere legendario futbolista que forjó uno de los mayores hitos en la historia de La Selecta

Es bicampeón con Herediano, Hernán Medford no lo tiene en cuenta y se iría a un rival directo
Costa Rica

Es bicampeón con Herediano, Hernán Medford no lo tiene en cuenta y se iría a un rival directo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo