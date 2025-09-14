Luis Fernando Tena y Guatemala reciben la noticia que pone en alerta a El Salvador

El mal momento de Comunicaciones quedó evidenciado con la dura derrota por 3-0 frente a Antigua GFC, resultado que confirmó la crisis que atraviesan los albos en el fútbol de Guatemala. Sin embargo, no todo fueron malas noticias para el club, ya que la recuperación de Stheven Robles trajo un respiro en medio de la tormenta.

El popular Pelón Robles volvió a los entrenamientos tras superar un esguince grado dos, lesión que sufrió en el duelo ante El Salvador por la Eliminatoria Mundialista y que lo había dejado fuera del compromiso contra Panamá. Su regreso es visto como un rayo de esperanza tanto para su equipo como para la Selección de Guatemala.

El regreso de Stheven Robles

La evolución del mediocampista fue más rápida de lo esperado, lo que sorprendió al cuerpo médico y llenó de optimismo al técnico Luis Fernando Tena, quien ahora podrá contar con una pieza clave de cara a la Fecha FIFA de octubre.

Los próximos compromisos frente a Surinam y nuevamente ante El Salvador se presentan como determinantes en el camino hacia la Copa del Mundo, y contar con un jugador experimentado como Robles es un alivio para el combinado nacional.

En lo interno, Comunicaciones aún busca la fórmula para salir de la mala racha que lo ha llevado a perder terreno en la tabla, pero la vuelta de uno de sus referentes puede ser el impulso anímico que tanto necesitan.

El contraste es claro: mientras la derrota ante Antigua GFC agudiza la crisis de los cremas, la recuperación de Stheven Robles abre una puerta de esperanza, no solo para su club, sino también para la Selección de Guatemala, que lo espera como un refuerzo vital en la próxima ventana internacional.