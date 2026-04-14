Municipal vs. Comunicaciones: a qué hora y dónde ver el Clásico 337 de la Liga Nacional de Guatemala

Municipal y Comunicaciones se enfrentan en la edición 337 del Clásico Nacional correspondiente a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Duelo determinante en la pelea del liderato y en la tabla acumulada.

Al duelo entre los dos más grandes de Guatemala se les suma la presión de la recta final del torneo con apenas tres fecha por disputarse y ambos clubes obligados a sumar.

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“Los Rojos” del Municipal suman 29 puntos y se ubican en el sexto lugar de tabla luego de ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas. Los dirigidos por Mario Acevedo llegan con una derrota ante Antigua y no pasa por su mejor momento en el torneo.

Este clásico aparece como una oportunidad para ganar terreno, recuperar confianza y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos. }

Entre tanto, Comunicaciones es líder del torneo con 32 puntos, alcanzados tras diez triunfos, dos empates y siete derrotas. Los dirigidos por el “Fantasma” Figueroa llegan con inspirados tras la última victoria 1-0 sobre el Aurora.

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Pese a que son líderes, en Comunicaciones saben que el objetivo principal sigue siendo despegarse por completo de la zona del descenso. En la tabla acumulada con séptimos con 52 puntos.

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¿A qué hora juegan?

El Clásico de Guatemala entre Municipal y Comunicaciones está programado para este miércoles 15 de abril a las 8:00 de la noche (hora de Guatemala) en el estadio El Trébol.

¿Dónde ver el clásico?

Todas las acciones del partido las podrás vivir en vivo a través de la señal de Tigo Sports y Canal 11.

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¿Cómo ver en Estados Unidos?

Para los chapines que siguen el fútbol de su país en el exterior, el canal para seguir todas las acciones es Telecentro (429 de DirecTV) a las 10:00 p.m. (ET) de Estados Unidos.

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Las posibles alineaciones

Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, Darwin Torres, Nicolás, Samayoa, José Morales, Jonathan Franco, Rodrigo Saravua, Rudy Muños, John Méndez, Cristian Hernández y Erik López.

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Comunicaciones: Fredy Pérez, Emerson Raymundo, José Pinto, Ernesto Monreal, Wilson Pineda, Stheven Robles, Andy Contreras, Karel Espino, Janpol Morales, Dairon Reyes y Omar Duarte.

Los resultados de los últimos clásicos

Comunicaciones 1-0 Municipal

Comunicaciones 0-0 Municipal

Municipal 1-1 Comunicaciones

Comunicaciones 1-0 Municipal

Municipal 2-1 Comunicaciones

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