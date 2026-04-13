Guatemala le ha aportado grandes jugadores al fútbol centroamericano, que incluso han dejado huella en el norte del continente. Uno de ellos es, sin duda, es Martín Machón, quien representó a la Selección Nacional a nivel internacional EN 60 partidos y jugó tanto en la Liga MX como en la MLS.

El exfutbolista de 53 años, quien hasta hace algún tiempo fue gerente de Antigua GFC, es recordado también por haber militado en Comunicaciones, Santos Laguna, Atlas FC y LA Galaxy, franquicia con la cual se coronó campeón de la Supporter’s Shield en la temporada 1997/98.

Con todos estos pergaminos encima, Machón fue como invitado a Boicot Podcast para repasar su vasta trayectoria y participar de una dinámica para redes sociales en la cual solo podía hablar si le nombraban a un jugador mejor que él. Y el zurdo no dudó.

Martín Machón se rinde ante el Conejo Sánchez

En total, le mencionaron veintiún futbolistas a Martín Machón. Pero solo reaccionó cuando escuchó el último: Óscar Sánchez. “¡Ah! El ‘Conejo’… Extraordinario”, acotó, rindiéndose por completo a la leyenda guatemalteca que pasó a mejor vida el 25 de julio de 2009, a los 64 años, pero dejando un legado enorme.

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Catalogado como el último gran “10”, Sánchez anotó 311 goles, de los cuales 165 fueron con los Cremas, para erigirse como el máximo artillero de su historia. Allí es ídolo, pues además conquistó nueve títulos, entre los que destaca la Copa de Campeones de la Concacaf 1978. Además, el destacado ex seleccionado fue premiado como el mejor jugador chapín del siglo XX por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol).

Otros de los nombres que le mencionaron a Machón fueron los de Juan Manuel “Memín” Funes, Carlos “Pescadito” Ruiz o José “Moyo” Contreras, ante los cuales dudó si hablar o no. También destacan las apariciones de Guillermo “Pando” Ramírez, Jorge Rodas, Marco Pappa o Jean Márquez.

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En síntesis