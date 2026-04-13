Este miércoles 15 de abril se jugará la edición 337 del Clásico Chapín entre Municipal y Comunicaciones. Después del 1-0 que consiguieron los Cremas en la primera rueda ante su público, en esta oportunidad le tocará a los Rojos hacer de local en El Trébol.

En el equipo escarlata estará Rodrigo Saravia, que nuevamente jugará un clásico del lado contrario de Comunicaciones. El mediocampista que llegó en 2025 disputará su quinto partido en cancha ante los Cremas vistiendo los colores rojos.

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En la previa del partido determinante para la tabla de posiciones, tanto en la general como en la acumulada, Saravia habló sobre lo que será el clásico en el Estadio Manuel Felipe Carrera y le dejó una advertencia a sus ex compañeros.

“El Trébol pesa mucho para el visitante y es por la afición. Nosotros nos motivamos e incentivamos muchísimo por el apoyo de ellos. Es importantísimo estar concentrados los 90 minutos, no importa lo que pase”, avisó el futbolista de los Rojos.

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Y agregó: “Sabemos que va a ser un rival complicado, pero estamos arriba. Es un partido donde realmente se juegan más que tres puntos. Sabemos que la afición va a venir a apoyar y se hará sentir ante el rival Que sepan que nos jugamos más que un partido. Es un privilegio tener la oportunidad de jugar”.

Municipal puede empatar a Comunicaciones en la tabla de posiciones

Municipal buscará igualar a Comunicaciones en puntos, ya que los de Mario Acevedo suman 29, mientras que los Cremas tienen 32 y son los líderes del Clausura 2026. Una victoria de los Rojos le pondría un gran picante a la definición de cara a los playoffs.

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