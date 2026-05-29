Darwin Lom podría dejar The Strongest: un nuevo club de Sudamérica está detrás del chapín

La situación económica de The Strongest podría provocar la salida de Darwin Lom a un nuevo destino.

El futuro de Darwin Lom podría estar en otro país de Sudamérica debido a la situación que está atravesando en The Strongest. Según la información que llega desde Bolivia, el país está atravesando una severa crisis política, social y económica.

Por este motivo, el atacante de la Selección de Guatemala tiene en mente cambiar de equipo para el segundo semestre. No está cómodo con dicho presente y tampoco puede sumar minutos debido a que la competencia local se suspendió por los bloqueos en las carreteras (volvería este fin de semana).

De acuerdo a lo que manifestaron diversos medios bolivianos, Darwin Lom está en el radar de Cusco FC, equipo de Perú que fue subcampeón en 2025 y en este 2026 participó de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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La operación podría darse a través de un préstamo. Cabe recordar que el ex Comunicaciones tiene contrato con The Strongest hasta el 31 de diciembre de este 2026, por lo que la cesión debería durar apenas seis meses en caso de concretarse.

Los números de Darwin Lom en el fútbol boliviano

En estos pocos meses que lleva en el fútbol boliviano, el atacante nacido en Guastatoya disputó varios partidos amistosos, ya que el campeonato local inició tras el repechaje internacional en el que estuvo la Selección de Bolivia. En la competencia oficial, marcó cuatro goles en siete juegos. The Strongest se mantiene líder con 17 puntos de 21 posibles.

Mientras quiere cambiar de aires en el fútbol sudamericano, Darwin Lom está entrenando bajo las órdenes de Luis Fernando Tena. El combinado chapín tendrá dos amistosos de jerarquía en la fecha FIFA del mes de junio. El 4 de junio jugará ante República Checa y el 7 contra Ecuador.

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En resumen