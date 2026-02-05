Alejandro Cabeza hace promesa que ilusiona a los aficionados de Municipal para el Torneo Clausura 2026

Alejandro Cabeza ya se encuentra en Guatemala para integrarse de lleno al plantel de Municipal, en lo que representa un nuevo reto profesional y su primera experiencia dentro del fútbol guatemalteco. El atacante ecuatoriano llega con ilusión y la expectativa de convertirse en una pieza importante del equipo escarlata.

El delantero arribó la noche del miércoles a las instalaciones del club, donde fue recibido por miembros del conjunto Rojo, quienes le brindaron una calurosa bienvenida y aprovecharon el momento para enviar un mensaje de optimismo a la afición de Municipal.

Tras su llegada, Cabeza no ocultó su satisfacción por vestir la camiseta escarlata. En declaraciones ofrecidas a los canales oficiales del club, el futbolista expresó su entusiasmo por este nuevo capítulo de su carrera y la rápida adaptación al entorno.

Alejandro Cabeza promete hacer muchos goles en Municipal

“Me siento como en casa, me hace feliz estar acá“, manifestó el atacante, reflejando la buena impresión que le causó la institución desde sus primeros contactos y el ambiente que se vive en el camerino rojo.

El delantero de 28 años también dejó claras sus ambiciones deportivas. “Espero aportar mucho, ganar todo lo que podamos, y estoy acá para meter muchos goles“, señaló, añadiendo un mensaje directo a la hinchada: “Vengo a aportar, dar todo de mí y apoyar al equipo“.

Por ahora, Alejandro Cabeza trabajará en la etapa inicial de adaptación junto al paraguayo Erik López, ambos bajo la supervisión del preparador físico Rubén González, con el objetivo de ponerse a punto y quedar listos para aportar a Municipal en el Torneo Clausura 2026.

