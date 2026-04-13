Quedan apenas dos días para que se dispute una nueva edición del Clásico Chapín entre Municipal y Comunicaciones. Este miércoles 15 de abril jugarán el número 337 del historial oficial en El Trébol.

Pensando en la lista de convocados, Mario Acevedo tiene una importante baja que no podrá citar para recibir a Comunicaciones. El técnico nicaragüense no contará con uno de los jugadores que más minutos sumó en el equipo escarlata en este Clausura 2026.

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Se trata de Yunior Pérez, quien sufrió un esguince de rodilla grado dos de acuerdo a la información de Pasión Roja. Este lunes, le realizarán los estudios correspondientes para confirmar con totalidad la gravedad, ya que tiene la zona muy inflamada.

De esta manera, el mediocampista cubano, pieza clave en los Rojos, se pierde el duelo determinante ante Comunicaciones. En este Clausura, Pérez disputó 16 partidos como titular. En 15, jugó los 90 minutos, uno de los datos que explica la importancia que tiene para el DT escarlata.

Mario Acevedo no podrá contar con Yunior Pérez: quien lo reemplazará ante Comunicaciones

En el lugar del mediocentro defensivo, el técnico de Municipal tiene como opción a Rodrigo Saravia. El ex Comunicaciones apenas suma 233 minutos en este 2026, por lo que llegará casi sin ritmo de competencia. Acompañará en el mediocampo a Jonathan Franco.

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Además de la baja de Yunior Pérez, Mario Acevedo no volvería a contar con Alejandro Cabeza que se resintió de una lesión muscular. Por este motivo, el ecuatoriano no estuvo presente en el duelo contra Antigua GFC en el Estadio Pensativo.

En resumen

Municipal y Comunicaciones juegan el Clásico 337 el miércoles 15 de abril .

y juegan el Clásico 337 el miércoles . El mediocampista Yunior Pérez es baja en Municipal por un esguince de rodilla.

es baja en por un esguince de rodilla. Mario Acevedo podría sustituir al cubano con el volante Rodrigo Saravia.