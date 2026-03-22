Fuerte golpe para Mario Acevedo y Municipal en la parte vital del Clausura 2026

Municipal se declara listo para afrontar un nuevo reto en el Torneo Clausura, cuando visite esta tarde al Deportivo Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, en un duelo programado para las 16:00 horas que promete intensidad y exigencia.

ver también “Lo extradeportivo”: Extranjero que pasó por Municipal dejó declaraciones picantes acerca del club

El conjunto escarlata llega con una noticia positiva: el regreso de José Martínez, un jugador clave que vuelve a estar disponible y que podría aportar peso ofensivo en un partido donde los rojos necesitan imponer condiciones en el campeonato.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para el técnico Mario Acevedo, quien nuevamente deberá lidiar con las bajas por lesión que han complicado la conformación de su once ideal a lo largo del torneo.

La más reciente es la de Erik López, quien sufrió una ruptura muscular durante el encuentro ante Xelajú el pasado miércoles. El futbolista estará fuera de las canchas aproximadamente dos semanas, por lo que se perdería al menos el próximo compromiso frente a Malacateco.

Un plantel golpeado por las lesiones

A esta baja se suman las ausencias del portero Braulio Linares y del ecuatoriano Alejandro Cabeza, quien ya acumula dos partidos sin actividad, en medio de un proceso de adaptación que no ha sido sencillo desde su llegada al club.

ver también Mario Acevedo tendrá la incorporación que tanto esperaba en Municipal

Con este panorama, Municipal buscará sobreponerse a las adversidades y sumar un resultado positivo ante Guastatoya, en un partido donde deberá demostrar su profundidad de plantel y capacidad para competir pese a las ausencias.

Publicidad