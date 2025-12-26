Qué pasa si Antigua GFC gana, empata o pierde contra Municipal en la final de vuelta del Apertura 2025

Antigua GFC viaja a El Trébol con el escenario soñado: defender el título con una ventaja de 2-0 en el marcador global tras la ida en el Pensativo. El bicampeonato está cerca, pero todavía falta el último paso ante un Municipal obligado a salir con todo.

Qué pasa si Antigua GFC GANA la final de vuelta

Si Antigua gana de nuevo en la capital por cualquier resultado no hay discusión: es campeón del Apertura 2025.

Sumará otro triunfo a su racha en finales.

Ampliará su ventaja en el global sobre Municipal.



En este caso, no se necesitan ni prórroga ni penales: el pitazo final de los 90 minutos en El Trébol confirmaría el bicampeonato colonial y un cierre perfecto de torneo.

Qué pasa si Antigua GFC EMPATA la final de vuelta

Si el partido termina empatado por cualquier marcador, Antigua también se consagra campeón.

El global seguiría favoreciendo a los Panzas Verdes, porque mantienen los dos goles de ventaja construidos en casa.

No se activa ningún criterio extra: la diferencia de goles en la serie seguiría siendo para Antigua, por lo que la corona viaja a la ciudad colonial.

En este escenario, la misión de los de Mauricio Tapia es clara: mantener el orden defensivo, manejar el ritmo del juego y aprovechar los espacios que pueda dejar un Municipal desesperado por remontar.

Qué pasa si Antigua GFC PIERDE en El Trébol

Aquí aparece el único camino que le complica la vida al campeón vigente. Depende del margen de la derrota:

Si Antigua pierde por un gol de diferencia , igual será campeón , porque la ventaja global seguiría siendo suya.

, , porque la ventaja global seguiría siendo suya. Si Antigua pierde por dos goles , el global quedaría empatado y la final se iría a prórroga . Si tras el tiempo extra el empate persiste, se define en los penales .

, el global quedaría y la final se iría a . Si tras el tiempo extra el empate persiste, se define en los . Si Antigua pierde por tres o más goles, el golpe es directo: el global pasa a favorecer a Municipal y el campeón sería el cuadro rojo sin necesidad de tiempo extra.

En resumen: Antigua llega con un margen de maniobra importante. Puede perder hasta por un gol y ser campeón, o incluso caer por dos tantos y seguir con vida en prórroga. Solo una derrota por tres o más goles le arrebata el título en los 90 minutos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Antigua GFC por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Hora: 6:00 p.m. (hora de Guatemala)

Estadio: Manuel Felipe Carrera – El Trébol, Ciudad de Guatemala