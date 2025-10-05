¡Momento insólito! La razón por la que Diego Vásquez se vuelve a quedar sin debutar en el futbol de Guatemala

El técnico Diego Vásquez vive una auténtica novela en su arranque como entrenador del Deportivo Marquense, equipo al que llegó hace unas semanas con la misión de sacarlo de los últimos lugares de la Liga Nacional de Guatemala. Sin embargo, tras tres jornadas, el estratega argentino-hondureño continúa sin poder debutar oficialmente en el banquillo del conjunto felino.

Todo comenzó cuando, en su primer partido ante Municipal, no se le permitió dirigir debido a que no estaba inscrito en la Liga Nacional, un contratiempo administrativo que frustró su estreno y lo obligó a mirar el juego desde la grada. Pese a que el trámite fue solucionado días después, los imprevistos siguieron apareciendo en el camino del entrenador.

En la siguiente fecha, el duelo entre Marquense y Antigua GFC fue suspendido a petición del club colonial, lo que significó otro aplazamiento en la esperada presentación de Vásquez. Ya con todo listo para por fin saltar al campo en la jornada 13, un nuevo obstáculo volvió a cruzarse en su camino.

Diego Vásquez se queda con las ganas de debutar

Esta vez fue la tormenta que azotó el estadio Winston Pineda Gudiel, donde debía disputarse el encuentro contra Deportivo Achuapa. Minutos antes del pitazo inicial, el aguacero convirtió el terreno de juego en una auténtica laguna, por lo que el cuerpo arbitral determinó que no existían condiciones aptas para jugar.

El partido fue suspendido nuevamente, dejando al técnico sudamericano con las ganas de dirigir su primer compromiso oficial en el fútbol guatemalteco. La Liga Nacional deberá ahora definir una nueva fecha para la reprogramación del encuentro entre Achuapa y Marquense.

Mientras tanto, Diego Vásquez y su cuerpo técnico ya se concentran en preparar el duelo ante Aurora, programado para el próximo 12 de octubre, en el que el estratega espera, finalmente, romper la racha de imprevistos y debutar en el banquillo de los Leones de San Marcos.