La Selección de Guatemala no comenzó de la mejor manera su camino en la última ronda de las Eliminatorias Mundialistas. Perdió contra El Salvador como local en el debut, igualó frente a Panamá de visitante y por ahora permanece en el último lugar del Grupo A.

A raíz de estos resultados que complican el sueño de clasificar al Mundial 2026, Luis Fernando Tena recibió el pedido de una gran parte de aficionados para que regresen dos futbolistas con un pasado muy conocido en la Azul y Blanco.

ver también “No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena ya trabaja en la lista de Guatemala ante Surinam y El Salvador

Tanto Jorge Aparicio como Antonio Chucho López están en la órbita de la afición, aunque no ocurre lo mismo para Tena. El seleccionador mexicano descarta volver a convocarlos. Según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, “ellos saben que es prácticamente imposible volver a la selección mientras Tena sea el técnico“.

Publicidad

Publicidad

Ambos jugadores de Xelajú están llevando adelante una gran temporada a nivel personal en la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana. Sin embargo, no regresarán a la Bicolor por más que tengan el rendimiento que los llevó a ser convocados por Tena en su momento.

Publicidad

Chucho López vistió la camisola chapina por última vez en enero de 2024. Fue en el amistoso contra Islandia, el cual terminó en derrota por 1-0. Aparicio, por su parte, tuvo su último partido ante El Salvador en julio de 2024 en el que fue capitán. Curiosamente, después no volvería a ser llamado por el Profe Tena.

Publicidad

¿Cómo sigue el camino de Guatemala rumbo al Mundial 2026?

La Selección de Guatemala volverá a jugar por las Eliminatorias Mundialistas el próximo 10 de octubre. Lo hará frente al líder Surinam como visitante. Una derrota podría dejarlo a seis puntos del primer puesto a falta de nueve por jugarse. Por eso, está prácticamente obligado a ganar. Por si fuera poco, tendrá que visitar a El Salvador el 14 de octubre, es decir, jugará dos seguidos fuera de Guatemala.