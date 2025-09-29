Xelajú se encuentra en una posición más que favorable en lo que va de la temporada. Los dirigidos por Amarini Villatoro atraviesan un gran presente y están muy cerca de clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana por primera vez en su historia.

Los Superchivos derrotaron a Sporting SM en la ida de los cuartos de final por 2-0 y acarician la clasificación. A pesar de este momento histórico, el entrenador tomó una decisión que le viene muy bien a Luis Fernando Tena, mientras conduce el microciclo de cara a las Eliminatorias.

Elmer Cardoza, jugador de Xela, fue titular en la ida contra los panameños en la ronda de cuartos. Luego del triunfo, se incorporó a la Selección de Guatemala, ya que había sido convocado por Tena para el microciclo que finalizará con el partido en El Salvador el 14 de octubre.

A días de la revancha de la Copa Centroamericana en Panamá, Amarini Villatoro tenía la posibilidad de sacar a Cardoza de la Azul y Blanco para que se incorpore a Xela. Sin embargo, el técnico tomó la decisión de mantener al futbolista en el seleccionado para que continúe entrenando bajo las órdenes de Luis Fernando Tena.

Cardoza es el único jugador que disputó los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El problema que se ahorró Luis Fernando Tena con la decisión de Xelajú

Con esta determinación, Villatoro evita un nuevo conflicto entre selección y clubes de la Liga Nacional. En agosto, los futbolistas de Antigua GFC y Municipal habían dejado al combinado chapín en medio del microciclo para disputar el certamen internacional. Esto terminó desatando un gran enojo de la afición.

Para no entrar en discusiones, el técnico nacido en Cobán no sacará a Cardoza del seleccionado nacional. Afrontará el partido de vuelta en Panamá, este jueves, sin la convocatoria de Elmer Cardoza.