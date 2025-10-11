Luis Fernando Tena recibe noticia que preocupa a la Selección de Guatemala para los últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista

Lo que prometía ser una tarde ideal de fútbol en el estadio Manuel Felipe Carrera terminó en sorpresa y frustración para los aficionados. Una hora antes del inicio del partido entre Municipal y Cobán Imperial, el cielo lucía despejado y con un clima agradable, presagiando un encuentro sin inconvenientes. Sin embargo, el tiempo cambió drásticamente y el duelo pactado para las 17:00 horas no pudo disputarse por culpa de una intensa lluvia.

En cuestión de minutos, una fuerte tormenta azotó el sector donde se encuentra el estadio El Trébol, provocando que el terreno de juego quedara completamente encharcado. La precipitación duró al menos 15 minutos, tiempo suficiente para comprometer el estado de la cancha justo cuando los equipos salían de los camerinos para los actos protocolarios previos al encuentro.

Las condiciones del campo eran evidentes: el balón no rodaba correctamente y la acumulación de agua dificultaba cualquier intento de juego. Ante esto, el árbitro central tomó la decisión de no iniciar el partido, otorgando un plazo de 30 minutos para evaluar si el drenaje podía mejorar el terreno y permitir el desarrollo del compromiso en condiciones adecuadas.

No obstante, tras cumplirse el tiempo de espera, el panorama no mejoró. En consenso con los capitanes de ambos equipos, el cuerpo arbitral resolvió suspender el partido y reprogramarlo para este domingo a las 10:00 horas, manteniendo el mismo escenario. Una determinación prudente, pero que alteró los planes tanto de los clubes como de la organización del torneo.

Preocupación en Luis Fernando Tena y Guatemala

La situación también genera preocupación en la Selección de Guatemala, ya que el estadio Manuel Felipe Carrera es su nueva casa para los duelos eliminatorios rumbo al Mundial 2026. El técnico Luis Fernando Tena había elegido esta cancha por su superficie natural y por la posibilidad de aprovechar la localía ante rivales como Panamá y Surinam.

Por fortuna, los pronósticos climáticos apuntan a que las lluvias disminuirán a mediados de noviembre, lo que permitiría que el combinado nacional no tenga contratiempos en sus compromisos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf. Mientras tanto, tanto Municipal como Cobán Imperial deberán madrugar este domingo para disputar el encuentro que la lluvia impidió celebrar este sábado.

