Mario Acevedo tendrá la incorporación que tanto esperaba en Municipal

En medio de un momento complicado para Municipal, el defensor Nicolás Samayoa continúa avanzando en su proceso de recuperación tras la lesión sufrida hace algunas semanas, justo cuando el equipo atraviesa una etapa de presión por los recientes resultados en el campeonato.

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Samayoa sufrió una luxación en el codo izquierdo el pasado 19 de febrero, durante el encuentro en el que Municipal visitó a Cobán Imperial en el estadio Estadio José Ángel Rossi. La lesión ocurrió cuando el defensor intentó disputar un balón aéreo y cayó de manera aparatosa sobre su brazo, provocando la lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas.

Desde entonces, Samayoa ha trabajado intensamente junto al cuerpo médico del club y bajo la lupa de Mario Acevedo, enfocándose en sesiones de rehabilitación y fortalecimiento. El jugador ha mostrado una evolución positiva en los entrenamientos, lo que abre la puerta a su posible regreso a una convocatoria oficial.

Durante las prácticas en el Estadio El Trébol, el defensor ha entrenado utilizando una protección especial en el codo, zona que aún presenta cierta sensibilidad. Sin embargo, el futbolista ya cuenta con alta médica, por lo que la decisión final sobre su regreso dependerá del entrenador Mario Acevedo.

Mientras tanto, no todas son buenas noticias en el campamento rojo. El delantero José Carlos Martínez seguirá al margen del equipo mientras continúa con su proceso de recuperación, mientras que el mediocampista Pedro Altán se mantiene en duda luego de haber sido víctima de un asalto en el que sufrió un golpe en el rostro.

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Municipal se prepara para enfrentar el próximo domingo a Aurora FC a las 17:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, un partido clave para intentar romper la racha negativa y recuperar terreno en la tabla. En ese contexto, el posible regreso de Nicolás Samayoa podría representar un refuerzo importante en la defensa escarlata, siempre que el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria final.