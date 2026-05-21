Joel Campbell evalúa volver: el histórico club que le abre las puertas tras su salida de Alajuelense

Mientras muchos clubes le cierran la puerta Joel Campbell, un viejo conocido le abre los brazos para traer al delantero que supo defender esos colores.

El futuro de Joel Campbell volvió a moverse en las últimas horas y, contra todo pronóstico, aparece una posibilidad que conecta directamente con sus orígenes. Tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense, el delantero analiza su próximo paso en un mercado donde no le sobran certezas, pero sí opciones que pueden marcar un nuevo rumbo en su carrera.

La posible vuelta de Joel Campbell a este club

En medio de esa búsqueda, surgió un acercamiento que pocos tenían en el radar. El entorno del jugador habría contactado a Puntarenas FC con la intención de explorar un posible regreso, en lo que sería una apuesta por reencontrarse con un escenario conocido.

La información fue confirmada por Felipe Medina, presidente del club porteño, quien reconoció que existe interés en sumar nuevamente al atacante. La posibilidad no es descabellada, pero tampoco está cerrada.

“Sí nos interesa, pero usted sabe que el aspecto económico es muy importante”, señaló, dejando claro que el factor financiero sigue siendo determinante en la negociación.

Joel Campbell podría volver a Puntarenas. (Foto: La Teja)

El guiño de Joel Campbell a Puntarenas

Sin embargo, hay un detalle que cambia el panorama. Desde el entorno de Campbell transmitieron que el dinero no sería el principal obstáculo, ya que el jugador estaría dispuesto a priorizar un proyecto que le permita relanzar su carrera.

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La frase que más llamó la atención en Puntarenas es que el delantero “quiere reivindicarse”, algo que encaja con la situación actual del futbolista tras su salida de Alajuelense.

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El vínculo emocional también juega su partido. Campbell ya sabe lo que es vestir la camiseta naranja, ya que en 2011 tuvo un paso por el club a préstamo desde Deportivo Saprissa, en una etapa donde comenzaba a dar sus primeros pasos.

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En Puntarenas creen que ese factor puede ser clave. El entorno, el tiempo de juego y la confianza aparecen como elementos que podrían ayudar a recuperar su mejor versión.

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De momento, la negociación avanza con calma. Desde el club aseguraron que el tema está siendo manejado por el cuerpo técnico y que no hay apuro en tomar una decisión.

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Mientras tanto, Campbell sigue evaluando opciones. Su nombre continúa siendo uno de los más fuertes del mercado local, pero su próximo paso parece estar más ligado a lo deportivo que a lo económico.

Datos Claves

Joel Campbell contactó a Puntarenas FC tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

contactó a Puntarenas FC tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense. Felipe Medina , presidente de Puntarenas, confirmó el interés en fichar al jugador.

, presidente de Puntarenas, confirmó el interés en fichar al jugador. En 2011, Campbell jugó a préstamo en Puntarenas desde el Deportivo Saprissa.

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