La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa no se sacaron ventajas en el Clásico Nacional y empataron por 1-1 en el Morera Soto. El equipo morado comenzó ganando con un gol de Kendall Waston, pero Ronaldo Cisneros lo igualó de penal en el final de la primera parte.

En la segunda parte, precisamente en tiempo de adición, se dio una jugada en el área de Saprissa que generó la euforia de todo Alajuelense. Pidieron penal por un agarrón de Gerald Taylor a Alexis Gamboa en un tiro libre cuando la pelota ya estaba en juego.

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En la Liga todos reclamaron, pero el árbitro Josué Ugalde no cobró nada ni tampoco recibió el llamado del VAR para que revise la decisión que había tomado de no sancionar la pena máxima. Por eso, Machillo Ramírez no dudó en exponerlo en la conferencia de prensa.

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La queja de Machillo Ramírez contra el arbitraje

“Del arbitraje debería no opinar, pero sí hay cositas que no… la verdad que no hablo“, respondió el DT de la Liga cuando le preguntaron sobre lo que pasó en esta jugada en la que Gamboa era retenido por Taylor.

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Sobre los puntos que dejó ir Alajuelense, el Machillo se lamentó porque quería que su equipo dependiera de sí mismo: “La idea era ganar para poder depender de nosotros, ahora nos queda pelear estos dos partidos y ver qué pasa, eso es lo simple“.

A falta de dos jornadas, Alajuelense se encuentra en el quinto lugar y a tres puntos del cuarto. Necesita ganar los dos partidos que le quedan y luego esperar el resultado de los demás. Realmente está muy complicado después de empatar en el clásico.

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Datos claves

Alajuelense y Saprissa empataron 1-1 con goles de Kendall Waston y Ronaldo Cisneros .

empataron con goles de y . El árbitro Josué Ugalde no sancionó un penal tras falta de Gerald Taylor .

no sancionó un penal tras falta de . Alajuelense ocupa el quinto lugar a tres puntos del cuarto con dos jornadas restantes.