El deporte de Guatemala se encuentra sumida en luto y dolor tras la trágica pérdida de una joven promesa del deporte. Libni Rodríguez, destacada exjugadora de Municipal y Comunicaciones Femenil, fue víctima de un acto de violencia. El fútbol guatemalteco llora la partida prematura de una talentosa jugadora que dejó una huella imborrable en la cancha.

Libni Rodríguez, de tan solo 24 años, había demostrado un desempeño deportivo excepcional y un futuro prometedor en el fútbol femenino de Guatemala. Su trágico fallecimiento ha conmocionado a clubes, asociaciones y a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, quienes se han unido en solidaridad con los familiares de la joven futbolista en este difícil momento.

El fatídico suceso ocurrió cuando Libni se encontraba en su residencia en Planes de Villa Nueva, moviendo su motocicleta. Dos individuos a bordo de otra motocicleta se aproximaron a ella y, sin motivo aparente, le arrebataron la vida. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre el motivo del ataque no se ha informado sobre la captura de los responsables.

La noticia del trágico fallecimiento de Libni Rodríguez ha generado una profunda consternación en el ámbito deportivo guatemalteco. Diversas instituciones y personalidades del fútbol han expresado sus condolencias a la familia de la joven jugadora. El Club Municipal, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Guatemala (Sifupgua), entre otros, han manifestado su solidaridad y han enviado mensajes de fortaleza a los seres queridos.

Libni Rodríguez dejó una huella imborrable en el fútbol guatemalteco con su talento y pasión por el deporte. Su partida repentina es una triste pérdida para el fútbol femenino y para el país en general. Guatemala despide a una futbolista excepcional y se une en oración y solidaridad para brindar fortaleza a su familia en estos momentos de profundo dolor.