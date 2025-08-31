Luis Fernando Tena ya lo sabe: figura de Guatemala le manda un mensaje claro tras no ser convocado para las Eliminatorias

El juvenil Matt Evans, de apenas 19 años, arribó a Guatemala procedente de Estados Unidos para incorporarse a los entrenamientos de la Selección Sub-23, que dirige el técnico Willy Olivera. El combinado chapín afrontará dos partidos de fogueo en Perú, como parte de la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos.

Evans, quien ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección Mayor bajo la dirección de Luis Fernando Tena, sorprendió al no aparecer en la convocatoria para los duelos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf ante El Salvador y Panamá. Sin embargo, el jugador tomó la decisión con calma y aseguró estar enfocado en dar lo mejor en la Sub-23.

Matt Evans rompe el silencio

“Cuando me llamen siempre iré, ahora me llamaron para la U-23 y me emocioné muchísimo”, declaró el futbolista, dejando claro que su compromiso con la Azul y Blanco está por encima de cualquier categoría.

Evans también recordó con emoción su debut en la Selección Mayor: “Jugar con la Selección Mayor y hacer mi debut significó todo para mí, estaba muy feliz”. Al mismo tiempo, reafirmó su disposición: “Estoy listo para hacer lo que Guate quiere que haga, si me quieren en la U-23 estoy listo y si me quieren de regreso en la mayor también lo estaré”.

Para el mediocampista, lo importante es representar al país en cualquier escenario: “No importa en qué categoría esté, siempre estoy listo para jugar por Guate”. Además, mostró madurez al hablar sobre su futuro: “Me gusta que todo sea en el momento que Dios desee, cuando tenga la oportunidad de volver demostraré mi juego”.

Con estas declaraciones, Matt Evans se perfila como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol guatemalteco, dispuesto a dejar huella en la Sub-23 y seguir ganándose un lugar en la Selección Mayor, con el sueño firme de representar a Guatemala en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.