¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena suma a los refuerzos que tanto necesitaba la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala ya tiene la mirada puesta en el inicio de la última fase de la Eliminatoria Mundialista, en la que enfrentará a El Salvador como local y luego visitará a Panamá, en lo que serán las dos primeras pruebas rumbo al sueño de clasificar a la Copa del Mundo de United 2026, siendo una de las grandes noticias la incorporación de los legionarios.

El primero en llegar a la concentración fue el portero Nicholas Hagen, quien llegó al país la noche del sábado y de inmediato se puso a disposición del cuerpo técnico, encabezado por Luis Fernando Tena, que busca tener a todos sus elementos listos cuanto antes.

Este domingo también se sumaron al grupo los atacantes Rubio Méndez-Rubín y Olger Escobar, quienes arribaron juntos al mediodía. La llegada de los ofensivos le da mayor dinamismo al plantel, ya que ambos atraviesan buen momento en sus clubes y se espera que aporten contundencia en el ataque guatemalteco.

Minutos más tarde, el delantero Arquímides Ordóñez apareció en el Aeropuerto Internacional La Aurora, despertando la expectativa de los aficionados que lo reconocieron en su salida. Para la noche se tiene previsto el arribo de Aaron Herrera y Nathaniel Méndez-Laing, este último procedente de Inglaterra, completando así la lista de legionarios convocados.

Guatemala con la mira en El Salvador y Panamá

La Azul y Blanco retomará entrenamientos este lunes, con el objetivo de trabajar con plantel completo y preparar los detalles tácticos de los compromisos que se avecinan. La idea del cuerpo técnico es aprovechar cada sesión para consolidar la unión del grupo y definir el once inicial que enfrentará los primeros dos duelos oficiales.

Con la incorporación de sus principales referentes internacionales, la Selección de Guatemala fortalece su ilusión y la de sus aficionados de comenzar con buen pie esta fase definitiva, sabiendo que cada punto será crucial para acercarse a la ansiada clasificación mundialista.