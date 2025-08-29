¡Atención El Salvador y Panamá! Luis Fernando Tena sorprende al descartar a algunos jugadores de la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala ya tiene lista su convocatoria para el inicio de la última ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, donde el equipo dirigido por Luis Fernando Tena afrontará dos compromisos decisivos: primero como local frente a El Salvador y luego como visitante en Panamá.

ver también El Salvador y Panamá toman nota: Guatemala sorprende con una incorporación para la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf

Tal como lo había anunciado la semana pasada, el estratega mexicano confirmó a los 18 jugadores de la Liga Nacional, quedando pendiente únicamente la lista de los legionarios, quienes ya fueron definidos y se incorporarán en los próximos días al grupo que trabaja en el CAR.

Los descartes de Luis Fernando Tena

En total, Tena convocó a seis futbolistas que militan en el extranjero, aunque resaltan las ausencias de Matt Evans (LAFC II) y Damián Rivera (Phoenix Rising), quienes formaron parte del combinado en la pasada Copa Oro. También quedaron fuera de la lista Decarlo Guerra (LAFC II) y Daniel Méndez (Pachuca de México).

Publicidad

Publicidad

Por el contrario, sí fueron incluidos nombres de peso como el guardameta Nicholas Hagen (Columbus Crew), el lateral Aaron Herrera (DC United), el joven Olger Escobar (Montreal), el delantero Arquimides Ordóñez (Loudoun United), el atacante Rubio Rubín (Charleston Battery) y el ofensivo Nathanael Mendez-Laing (MK Dons).

Guatemala con la mira puesta en El Salvador y Panamá

Con este grupo, Tena busca consolidar una mezcla de experiencia y juventud que le permita a la Azul y Blanco competir al más alto nivel en esta fase, donde cada punto será determinante en el sueño de alcanzar el Mundial United 2026.

Publicidad

ver también ¡Se confirma el fraude! Se destapa escándalo en Guatemala a muy poco de los partidos vs El Salvador y Panamá

En las próximas horas la FEDEFUT dará a conocer la nómina oficial completa, mientras los jugadores comienzan a concentrarse para preparar el primer choque frente a El Salvador, un clásico centroamericano que abrirá el camino de Guatemala en esta nueva etapa de la eliminatoria y luego para visitar a Panamá.