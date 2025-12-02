“Depende”: Rubén Silva rompe el silencio sobre su futuro en Xelajú mientras Comunicaciones está al acecho por su fichaje

A horas de la gran final de la Copa Centroamericana, buena parte de las miradas están puestas sobre el portero de Xelajú MC, Rubén Silva, quien fue indispensable para rescatar un empate 1-1 en la visita de los Chivos a Liga Deportiva Alajuelense al atajar dos penales, uno a Joel Campbell y otro a Celso Borges.

Sus buenas actuaciones tanto el torneo de la Concacaf como en la Liga Nacional transformaron al futbolista de 33 años en uno de los nombres a seguir en el próximo mercado de fichajes del istmo, que está a la vuelta de la esquina.

Y es en ese contexto que afloró el interés de Comunicaciones por Silva. Más aún teniendo en cuenta que su guardameta titular, Fredy Pérez, viene siendo fuertemente señalado por cruces con la afición Crema y, principalmente, su rendimiento bajo los tres palos, peligrando su continuidad para el 2026.

¿Qué dijo Rubén Silva sobre su futuro en Xelajú MC?

Este martes, en la rueda de prensa previa a la definición de la Copa Centroamericana, a Rubén Silva le preguntaron por el interés que recibió de otros equipos y afirmó: “Depende de qué manera lo tome cada uno, pero en mi caso estoy muy tranquilo, estoy muy contento en el equipo que estoy”.

“Tengo contrato hasta diciembre, entonces de mi parte tranquilidad y disfrutando de este momento, que uno no sabe cuándo se va a volver a repetir. Hay que tener los pies sobre la tierra, la cabeza fría y mirar para el día de mañana”, cerró el ex campeón con Malacateco, pero de extenso recorrido por el fútbol chapín, quien solo piensa en dar el golpe contra Alajuelense.

Silva respeta a la Liga, pero sueña con hacer historia en Xelajú

Rubén Silva le envió un mensaje optimista a los aficionados de Xela al externar cómo encara el grupo la final: “No tenemos que perder nuestra identidad, creo que venimos haciendo un gran trabajo. Por algo hoy estamos en la final compitiendo con un gran equipo, que sabe lo que es jugar esta competición, pero no somos menos que ellos. Estamos compitiendo en igualdad de condiciones, en nuestra casa, con nuestra gente y primero Dios vamos a lograr ese objetivo“, concluyó.

