Luis Fernando Tena analiza una drástica decisión que condiciona la clasificación de Guatemala al Mundial 2026 y Panamá entra en alerta

Guatemala está cerca de cumplir su gran sueño mundialista, por lo que ningún detalle puede escapar del conocimiento de Luis Fernando Tena. Con la firmeza que lo caracteriza, el entrenador piensa en sus futbolistas, rivales y planteos.

Surinam lidera el Grupo A, seguido por Panamá. Un punto por debajo de ambos está La Bicolor, con la ventaja de que jugará como local los últimos dos partidos de la tercera fase. El Salvador cierra el cuarteto, con la desesperanza de su afición.

Ante la enorme posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez en la historia del país, Tena analiza una decisión que impactaría directamente a los clubes de la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Muchos lo toman a mal.

Guatemala en vilo ante la decisión de Luis Fernando Tena para enfrentar a Panamá

El Clásico de Guatemala representó un click en el pensamiento de Luis Fernando Tena, quien meditaba una decisión que cada vez se acerca más a la realidad. Una entrada no terminó con una lesión importante para Óscar Santis de puro milagro.

Por esta jugada, principalmente, Tena inició una nueva cruzada contra los clubes para que los seleccionados jueguen lo menos posible. Incluso, ante la necesidad de darles algo de descanso, el entrenador analiza pedir que los liberen ahora.

Si a eso se le suma el cansancio y el bajo nivel que se observó en el mismo cruce, protagonizado por Comunicaciones y Municipal, es comprensible que el técnico ruegue por un descanso para sus futbolistas. Todavía no extendió este pedido.

Luis Fernando Tena contaría con todo el apoyo de FFG en Eliminatorias al Mundial

Si bien la plantilla necesita jugar la última ventana de Eliminatorias al Mundial del 2026 con buen ritmo, también es cierto que el descanso les vendría bien. Van a recibir a Panamá el 13 de noviembre y a Surinam el 18 de ese mismo mes.

El pedido de Luis Fernando Tena sería solamente para la fecha siguiente, porque así los futbolistas contarían con dos semanas de descanso antes de darle inicio a la concentración definitoria. Es cuestión de mantenerles un cuidado razonable.

Antonio De Jesús López representa una verdadera complicación para Tena. Si bien está entre los citados de Selección Nacional para las disputas del proceso, también se encuentra en semifinales de la Copa Centroamericana con Xelajú MC.