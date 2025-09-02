“Delito grave”: Olger Escobar y Nathaniel Méndez-Laing quedan en medio de una denuncia que sorprende a Guatemala camino al Mundial 2026

Guatemala sufre en cercanías a las Eliminatorias al Mundial 2026. Un golpe duro e inesperado cayó sobre la plantilla que afrontará las próximas responsabilidades, en medio de la preparación. Una situación recurrente castigó a dos de sus figuras.

Olger Escobar y Nathaniel Méndez-Laing quedaron en medio de una denuncia realizada durante las últimas horas. Un fraude de internet se lanzó a través de las diversas redes sociales, con estas dos figuras a la cabeza. Son la imagen del tema.

La Selección Nacional afrontará la tercera etapa del proceso clasificatorio, dado en tres ventanas de dos partidos cada uno. Estas serán en septiembre, octubre y noviembre, con alternancia entre localías y visitas. Luis Fernando Tena lo padece.

La Bicolor sufre denuncia: Olger Escober y Nathaniel Méndez-Laing en un fraude

Según la información proporcionada por el periodista Manuel López a través de sus redes sociales, la imagen de dos figuras de La Bicolor es utilizada con fines que no son los correspondientes. Afirmó que esto compone un “delito grave”.

De un tiempo a esta parte, se viralizaron páginas de Nathaniel Méndez-Laing y Arquímides Ordóñez en Facebook. La del jugador del Milton Keynes Dons del ascenso británico lleva consigo el tilde correspondiente a la verificación oficial.

Guatemala sufre: Nathaniel Méndez-Laing, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez en un fraude (Manuel López).

A esos nombres se sumó el de Olger Escobar. El gran problema radica en que no son páginas oficiales de los futbolistas. Las mismas se crean en la clandestinidad y con el único objetivo de ganar dinero. Los jugadores pidieron que se denuncien.

Simplemente, les roban la identidad para generar interacciones y monetizarlas, en caso de que les sea posible. Una vez que acumulan un buen colchón de fanáticos y seguidores, los dueños reales le cambian los nombres para ponerlas a la venta.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala comenzará su recorrido en la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante El Salvador. Este partido, por el Grupo A, se jugará en el Estadio Cementos Progreso durante el jueves 4 de septiembre.

