Luis Fernando Tena replica al Bolillo Gómez y confirma la noticia que toda Guatemala esperaba para enfrentar a El Salvador

La Selección de Guatemala visitará este martes a El Salvador en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Al ubicarse en los últimos lugares del Grupo A con tres y dos puntos, respectivamente, ninguno de los dos tiene margen de error.

Si bien estarán pendientes de lo que ocurra en simultáneo entre Panamá y Surinam, el único resultado potable para la Bicolor es ganar en un Estadio Cuscatlán que estará colmado de aficionados salvadoreños. Y en pos de ese objetivo, Luis Fernando Tena comunicó una importante determinación.

¿Cuál es la decisión que Luis Fernando Tena tomó en Guatemala?

En la rueda de prensa previa al cruce con El Salvador, Tena confirmó la presencia de Nicholas Hagen en la portería, pese a que venía siendo fuertemente señalado por la afición debido a sus últimas actuaciones con Guatemala.

“No, no me ha pasado ningún cambio de portero por la cabeza. Con eso no hay ninguna duda. Mañana atajará Hagen”, sentenció el entrenador mexicano tras adelantar que “sí habrá cambios. A Guatemala ni a El Salvador les sirve el empate. El Salvador será más ofensivo de lo que fue ante Panamá y Surinam”.

En ese sentido, cuando le consultaron si el centrodelantero será Darwin Lom o Rubio Rubin, Tena respondió: “Es evidente que puede jugar Lom, está atravesando un buen momento y anda fino con el remate. Para definir las alineaciones nos enfocamos en la calidad del jugador, el momento que atraviesa y las circunstancias en general“.

Además, le envió un mensaje a los aficionados: “Pueden esperar un equipo guatemalteco como el que jugó en Panamá y Surinam, un equipo que juega con personalidad en cualquier cancha, que intenta tratar bien la pelota y salir lo más claro del fondo. Ser agresivo y presionar lo más alto que se pueda. Obviamente, el rival cuenta y depende lo que deja hacer”.

Bolillo Gómez también adelantó la presencia de una de sus figuras

Horas antes de las declaraciones de Luis Fernando Tena, su colega, Hernán “Bolillo” Gómez, confirmó la titularidad de Nathan Ordaz para el trascendental cruce con Guatemala. Por lo que habrá un duelo con sabor a MLS: el delantero de Los Angeles FC se cruzará con el guardameta de LA Galaxy.