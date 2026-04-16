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Luis Fernando Tena patea el tablero: el DT de Guatemala toma una decisión que cambia todo en la Selección

Tena se reunirá con la Federación para llevar adelante nuevas medidas ante los malos resultados de Guatemala.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico promete cambios para mejorar.
© FFGEl técnico promete cambios para mejorar.

Luis Fernando Tena ya está recuperado de la cirugía que recibió en México. Después de haberlo dejado fuera del viaje a Italia para el amistoso ante Argelia, el técnico mexicano regresó esta semana a Guatemala pensando en el futuro de la Selección.

El estratega de la Azul y Blanco estuvo presente en El Trébol para presenciar el Clásico 337 entre Municipal y Comunicaciones. Además, en la próxima semana se reunirá con Gerardo Paiz para dialogar acerca del futuro de la Selección de Guatemala.

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Los cambios de Tena para mejorar a la Selección de Guatemala

Según dio a conocer el canal de Youtube de La Pizarra GT, Tena realizará varios cambios en las convocatorias venideras. El técnico aumentaría la cantidad de jugadores y también haría modificaciones en los nombres.

Teniendo en cuenta que Guatemala tendrá tres amistosos en Estados Unidos previos al inicio del Mundial 2026, Tena utilizará a 26 jugadores. Además, llamará a varios nuevos prospectos para que sumen roce internacional pensando en el futuro.

Ante esta decisión, no será una sorpresa que en los próximos llamados la lista de Guatemala esté integrada por diferentes promesas nacionales. También serían parte los jugadores que se desempeñan en México y Estados Unidos como Daniel Méndez y DeCarlo Guerra.

En el mes de junio, la Azul y Blanco jugará tres partidos amistosos contra selecciones mundialistas. El 4 de junio irá contra República Checa, el 7 ante Ecuador y el 10 frente a Austria. New Jersey, Columbus y Los Ángeles serán las sedes, respectivamente.

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En síntesis

  • Luis Fernando Tena utilizará a 26 jugadores para los tres amistosos previos al Mundial.
  • La selección de Guatemala enfrentará a República Checa, Ecuador y Austria en junio.
  • Los futbolistas Daniel Méndez y DeCarlo Guerra serían convocados para los próximos encuentros.

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