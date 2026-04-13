Ilusiona a Guatemala: Olger Escobar recibe la noticia que puede cambiar su futuro en la MLS

La situación de Olger Escobar parece tener luz al final del túnel después de lo que sucedió. El mediocampista del Montreal CF, que no tiene prácticamente minutos en la Major League Soccer, recibió una noticia que puede cambiar drásticamente su poca participación.

En las últimas horas, el equipo canadiense tomó la decisión de despedir de su cargo al entrenador Marco Donadel. El italiano fue cesado por los malos resultados que consiguió en este inicio de 2026. Seis derrotas y una victoria obtuvo Montreal.

Marco Donadel es el segundo entrenador despedido en este 2026 en la MLS.

Todo ocurrió después de la dura derrota contra Philadelphia Union, un equipo que no sabía lo que era ganar en esta temporada de la MLS hasta que superó por 2-1 al conjunto de Montreal. Esta caída agotó la paciencia de la directiva.

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El nuevo entrenador que tendrá CF Montreal tras la salida de Donadel

La noticia que beneficia a Olger Escobar es la designación del interino, Philippe Eullaffroy. Según diversos medios de Norteamérica, se caracteriza por formar buenos juveniles, lo que pone al mediocampista de Guatemala en una buena posición.

Philippe Eullaffroy reemplaza a Donadel.

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El francés tendrá su estreno en este 2026 frente a los New York Red Bulls el próximo sábado. Seguramente, Escobar será convocado para este encuentro, aunque se desconoce si será titular o seguirá como suplente, algo que viene ocurriendo en esta nueva campaña.

Con Donadel, Olger Escobar apenas sumó 87 minutos en seis partidos. Fue desde la partida en la primera jornada, pero luego drásticamente pasó a ser suplente para ser una de las últimas alternativas en el banco.

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Datos claves

Montreal CF despidió al entrenador Marco Donadel tras sumar seis derrotas en 2026.

despidió al entrenador tras sumar seis derrotas en 2026. El mediocampista Olger Escobar solo disputó 87 minutos bajo la dirección del técnico italiano.

solo disputó 87 minutos bajo la dirección del técnico italiano. El interino Philippe Eullaffroy debutará el sábado frente a los New York Red Bulls.