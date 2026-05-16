Luis Fernando Tena no se olvida de uno de los referentes de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala continúa afinando detalles para su regreso a la actividad internacional en la próxima Fecha FIFA de junio, en la que enfrentará a las selecciones de Ecuador y República Checa. El combinado dirigido por Luis Fernando Tena inició esta semana sus entrenamientos con un grupo reducido de futbolistas, aunque poco a poco comienzan a incorporarse más elementos al trabajo de preparación.

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En los primeros días de prácticas, la Azul y Blanco trabajó con nueve jugadores, pero para la siguiente semana ya se confirmó la incorporación de un nuevo futbolista. Se trata del defensor y capitán de Comunicaciones, José Carlos Pinto, quien será el primer representante crema en integrarse a los entrenamientos del combinado nacional.

José Pinto se une al trabajo de la Azul y Blanco

La presencia de José Pinto representa una noticia importante para el cuerpo técnico encabezado por Tena, tomando en cuenta la experiencia y regularidad que el defensor ha mostrado tanto en Comunicaciones como en la selección nacional durante los últimos años. Pinto se suma a un grupo que mezcla jugadores consolidados con otros jóvenes que buscan ganarse un espacio dentro del proceso mundialista.

Aunque por ahora el zaguero es el único elemento crema confirmado en la convocatoria, no se descarta que en los próximos días pueda añadirse otro futbolista albo. El principal candidato es Stheven Robles, quien nuevamente ha despertado expectativa tras mantener regularidad con Comunicaciones y recientemente renovar su contrato con el club capitalino.

La selección nacional tendrá partidos de alto nivel en esta ventana internacional, comenzando el 4 de junio ante República Checa y posteriormente el 7 de junio frente a Ecuador, compromisos que servirán para medir el nivel competitivo del equipo chapín ante rivales de exigencia internacional.

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Convocados para la siguiente semana

José Ardón – Antigua GFC

– Antigua GFC José Rosales – Antigua GFC

– Antigua GFC Oscar Santis – Antigua GFC

– Antigua GFC Oscar Castellanos – Antigua GFC

– Antigua GFC Luis Morán – Antigua GFC

– Antigua GFC Arián Recinos – UNH Wildcats (Estados Unidos)

– UNH Wildcats (Estados Unidos) Kevin Ramírez – Malacateco

– Malacateco William Fajardo – Antigua GFC

– Antigua GFC Marcelo Hernández – Cartaginés

– Cartaginés José Pinto – Comunicaciones

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