Para cuando Luis Fernando Tena regrese: Gerardo Paiz anticipó la noticia que pone a Guatemala cerca del Mundial 2026

Después de la cancelación del amistoso contra Argentina, la Selección de Guatemala se enfoca de lleno en el único partido que le quedó en pie para la fecha FIFA: este viernes 27 de marzo chocará con la mundialista Argelia desde las 13:30 horas en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia.

En el mismo no estará presente el seleccionador Luis Fernando Tena, tras someterse a una operación de vesícula de la cual está evolucionanando positivamente. Sin embargo, por recomendación médica, no viajó al suelo europeo y será reemplazado por su asistente, Salvador “Chava” Reyes.

Gerardo Paiz confirmó que Tena no se irá de la Bicolor

Durante la inauguración en Mixco del domo de fútbol sala que lleva su nombre, Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG), habló con el periodista Jonathan Corado y descartó que Tena vaya a marcharse de la Selección Nacional por temas de salud.

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“El profe ya está en su casa. El día domingo salió. Está recuperándose, está bajo tratamientos, está bajo observación médica, y esperamos tenerlo pronto en Guatemala. No se ha hablado de ningún retiro de él ni nada, que por ahí me lo preguntaban, pero no. Él sigue con nosotros y esperemos para la fecha FIFA de junio ya tenerlo de nuevo“, explicó Paiz, antes de adelantar una gran notica.

Se vienen amistosos de alto calibre para Guatemala

En esa ventana internacional, la última del año antes del Mundial 2026, el jerarca de la FFG dio a conocer que tiene previsto darle tres fogueos a Tena contra selecciones que dirán presente en el certamen mundialista. Y para afrontarlos, la Bicolor se trasladaría a uno de los países anfitriones del torneo justo en el momento de máxima efervescencia.

“Estamos buscando tres partidos. Hay posibilidades de Ecuador, Australia y Marruecos. Esos son los tres partidos que me han ofrecido en Estados Unidos, para que no nos salgamos de ningún continente y no nos boten ni boicoteen ningún partido. Todavía no he firmado los contratos, espero pronto estarlos firmando y ya anunciarlo oficialmente”, cerró Gerardo Paiz.

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En síntesis