La Selección de Guatemala inició su participación en la última ronda de las Eliminatorias de la peor manera. Cuando más ilusión había por una victoria por todo lo que mostraron en la Copa Oro, la Azul y Blanco cayó por 1-0 ante El Salvador en condición de local.

Ahora, el equipo comandado por Luis Fernando Tena tendrá que revertir lo hecho en el Cementos Progreso. Necesita sumar en la segunda jornada para no alejarse de los puestos de clasificación. En frente tendrá a Panamá, que empató en su debut ante Surinam como visitante.

En la previa del encuentro que se llevará a cabo en el Rommel Fernández, la Concacaf dio a conocer una estadística más que preocupante para Guatemala en su objetivo de sacar puntos este lunes. El panorama no es el mejor y los antecedentes lo confirman. Por si fuera poco, Tena no tendrá disponible a Stheven Robles por lesión y ya tendría definido a su reemplazante.

Publicidad

Publicidad

ver también Sorpresa en Guatemala: las dos decisiones fuertes que Luis Fernando Tena tomaría para dar el batacazo contra Panamá

El invicto de Panamá que preocupa a Guatemala en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La Confederación recordó que Panamá acumula un invicto de 14 partidos sin conocer la derrota ante el combinado chapín. “11 victorias y 3 empates, la mejor racha de partidos consecutivos sin perder ante Guatemala en toda la historia“, sentenció la Concacaf.

Otro de los datos que preocupa a los aficionados chapines es la racha que arrastra Panamá sin perder como local en partidos oficiales. Los dirigidos por Thomas Christiansen no son derrotados en tierras canaleras desde 2019. En ese momento, Bermudas se impuso por 2-0 en la segunda jornada de la Liga de Naciones.

Publicidad

La última vez que Guatemala pudo vencer a Panamá

La última vez que Guatemala pudo superar a Panamá fue en 2005, precisamente en un partido correspondiente a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2006. Aquella vez, la Bicolor ganó por 2-1 en el Doroteo Guamuch Flores con los goles del Pescadito Ruiz y Gonzalo Romero. El seleccionador de los chapines en ese entonces era el Primitivo Maradiaga.