Thomas Christiansen revela su mayor miedo para el partido contra la Selección de Guatemala

El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló en la previa del choque contra Guatemala por la segunda jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde los canaleros buscarán su primer triunfo tras el empate sin goles frente a Surinam en la fecha inaugural. Consciente de la importancia del duelo, el estratega aseguró que su equipo está listo para reivindicarse y sumar de a tres.

Christiansen destacó que el combinado chapín tiene virtudes que no se pueden pasar por alto. “Guatemala lo he analizado, su fortaleza es el juego directo, robar y buscar sobre todo los desmarques, movimientos de Óscar Santis a la espalda de los defensores. Es el momento en que hay que estar atentos a impedir eso, así como las coberturas para llegar a esos balones”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

El seleccionador panameño resaltó especialmente el papel de Óscar Santis, a quien considera como el futbolista diferencial de la escuadra dirigida por Luis Fernando Tena. “Los jugadores, como lo he comentado, para mí es Óscar Santis el que hace diferencia en Guatemala”, subrayó, dejando claro que el atacante crema será una de las principales preocupaciones para su defensa.

El entrenador recordó también el desempeño de Guatemala en la pasada Copa Oro, donde mostró un crecimiento notable en su juego. “La experiencia me dice que el equipo que me espero es el de la Copa Oro, fue un equipo sólido, competitivo, que por méritos propios llegó hasta donde llegó”, comentó Christiansen, advirtiendo que el tropiezo chapín contra El Salvador en la primera fecha no refleja realmente el potencial del conjunto.

Panamá busca su primer triunfo

Para el timonel, el objetivo es claro: aprender de lo ocurrido contra Surinam y mostrar un mejor nivel ofensivo. Panamá necesita sumar de a tres para no complicar su arranque en el Grupo A y dar un golpe de autoridad ante un rival directo en la lucha por la clasificación.

El encuentro ante Guatemala será una prueba clave para la marea roja, que busca consolidarse bajo el mando de Christiansen y confirmar su candidatura a una de las plazas hacia el Mundial 2026. Con elogios para el rival, pero con la convicción de imponer su estilo, el DT danés-español dejó claro que Panamá saldrá decidido a ganar.