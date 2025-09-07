Mientras Thomas Christiansen gana 70 mil dólares mensuales en Panamá, esto cobra Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026

El tema salarial de los entrenadores en Centroamérica sigue generando debate, especialmente al comparar los sueldos de figuras como Thomas Christiansen, que percibe cerca de 70 mil dólares mensuales en Panamá, con lo que cobra Luis Fernando Tena por dirigir a la Selección de Guatemala en su camino hacia el Mundial 2026.

¿Cuánto es el salario de Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026?

El salario de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala ha estado rodeado de polémica desde su llegada en 2021. En un principio se hablaba de cifras que oscilaban entre los 30,000 y 35,000 dólares mensuales, sin embargo, documentos recientes revelaron que su remuneración es mucho más elevada

Una reciente revelación compartida por ESPN destapó el alto salario que percibe Luis Fernando Tena como seleccionador de Guatemala. Según un documento del pasado 28 de febrero, el mexicano recibe alrededor de 43,500 dólares mensuales, lo que representa más de 522 mil dólares anuales.

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Con este ingreso, Tena se ubica entre los técnicos mejor pagados de la región. Para dimensionar, el colombiano Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, gana cerca de 45,000 dólares al mes, mientras que el danés Thomas Christiansen, quien dirige a Panamá, percibe alrededor de 70,000 dólares mensuales.

¿Cuándo juega Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias?

La Selección de Panamá y la Selección de Guatemala se enfrentarán mañana lunes 08 de septiembre a las 8:30 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por la jornada 2 de la Ronda Final por Eliminatorias.