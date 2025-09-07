Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Mientras Thomas Christiansen gana 70 mil dólares mensuales en Panamá, esto cobra Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026

En la previa del partido entre Panamá y Guatemala los salarios de los entrenadores han sestado en el debate. Entérate de todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Esto cobra Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026
© GettyEsto cobra Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026

El tema salarial de los entrenadores en Centroamérica sigue generando debate, especialmente al comparar los sueldos de figuras como Thomas Christiansen, que percibe cerca de 70 mil dólares mensuales en Panamá, con lo que cobra Luis Fernando Tena por dirigir a la Selección de Guatemala en su camino hacia el Mundial 2026.

Figura de Guatemala se baja de la Selección en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026 y deja sin palabras a Luis Fernando Tena: “Ya no estoy para eso”

ver también

Figura de Guatemala se baja de la Selección en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026 y deja sin palabras a Luis Fernando Tena: “Ya no estoy para eso”

¿Cuánto es el salario de Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026?

El salario de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Guatemala ha estado rodeado de polémica desde su llegada en 2021. En un principio se hablaba de cifras que oscilaban entre los 30,000 y 35,000 dólares mensuales, sin embargo, documentos recientes revelaron que su remuneración es mucho más elevada

Una reciente revelación compartida por ESPN destapó el alto salario que percibe Luis Fernando Tena como seleccionador de Guatemala. Según un documento del pasado 28 de febrero, el mexicano recibe alrededor de 43,500 dólares mensuales, lo que representa más de 522 mil dólares anuales.

Publicidad
Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena – Selección de Guatemala

Con este ingreso, Tena se ubica entre los técnicos mejor pagados de la región. Para dimensionar, el colombiano Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, gana cerca de 45,000 dólares al mes, mientras que el danés Thomas Christiansen, quien dirige a Panamá, percibe alrededor de 70,000 dólares mensuales.

Publicidad

¿Cuándo juega Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias?

La Selección de Panamá y la Selección de Guatemala se enfrentarán mañana lunes 08 de septiembre a las 8:30 p.m. hora de Centroamérica desde el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por la jornada 2 de la Ronda Final por Eliminatorias.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala sufre la baja de una figura que ataca a Luis Fernando Tena
Guatemala

Guatemala sufre la baja de una figura que ataca a Luis Fernando Tena

Panamá vs. Guatemala, Eliminatorias: Inteligencia Artificial predice resultado
Fútbol Internacional

Panamá vs. Guatemala, Eliminatorias: Inteligencia Artificial predice resultado

Nathaniel Méndez-Laing fija postura: ¿Se retira de la Selección?
Guatemala

Nathaniel Méndez-Laing fija postura: ¿Se retira de la Selección?

Mejor imposible: se confirma la gran ventaja que tendrá Honduras y que pone en alerta al Fantasma Figueroa
Honduras

Mejor imposible: se confirma la gran ventaja que tendrá Honduras y que pone en alerta al Fantasma Figueroa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo