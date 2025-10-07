“Afuera de la selección”: Guatemala sufre una baja de último momento a días de los partidos más importantes

Guatemala se prepara para pelear competencias de suma importancia. Mientras que la Selección Mayor ultima detalles para las Eliminatorias al Mundial 2026 en su ventana de octubre, los juveniles entrenan para los Juegos Centroamericanos.

Marvin Ávila Jr. se presenta como una de las bajas más importantes para afrontar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La ausencia del futbolista es una de las más sensibles de toda la plantilla guatemalteca. Lo padecen los fanáticos.

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Ávila no participará de la cita: “Oficial. Marvin Ávila Junior no jugará los Juegos Centroamericanos con Guatemala. Ya hasta lo sacaron del grupo de WhatsApp”.

Si bien no trascendieron detalles, se estima que esto se debe a su presente muy agitado. El futbolista estaría próximo a firmar con un gigante de Brasil que, pese a rumores y trascendidos, no es Gremio de Porto Alegre sino el gran São Paulo.

Guatemala en vilo: Marvin Ávila no irá a los Juegos Centroamericanos por São Paulo

Según pudo conocer y dar como información exclusiva Antigua Esportiva, medio dedicado a cubrir el día a día de Los Coloniales, Marvin Ávila Jr. no irá a Gremio, sino que seguirá su carrera en el histórico São Paulo FC, club también de Brasil.

“La negociación se llevó con discreción. El entorno del jugador, consciente de que muchas promesas se queman por decisiones apresuradas, optó por el silencio hasta que todo estuviera firmado para él”, afirmó el periodista Estuardo García Carrera.

“No solo ofreció un contrato, ofreció un plan de desarrollo integral que consta de una formación académica, seguimiento psicológico, nutrición personalizada y un lugar en su equipo con proyección al equipo grande”, detalló la misma fuente.